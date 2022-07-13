Украинские защитники ликвидировали еще 100 врагов
Наша армия уничтожила не только кафиров, но и боевую технику и склады с боеприпасами.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие:За минувшие сутки российские оккупационные войска потеряли в Украине около 100 солдат, а с начала полномасштабного вторжения украинцы ликвидировали около 37 570 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Детали и комментарии: Кроме того, украинские защитники нанесли ощутимые потери в боевой технике:
танков — 1649;
боевых бронированных машин — 3832 (+3 по сравнению с прошедшими сутками);
артиллерийских систем — 839 (+1);
реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 247;
средств противовоздушной обороны (ПВО) — 109;
самолетов — 217;
вертолетов —188;
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 678 (+2);
крылатых ракет — 155;
корабли /катеров — 15;
автомобильной техники и автоцистерн — 2704 (+5);
специальная техника — 67 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.
читайте также: «Нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать». ВСУ отразили вражеские наступления на трех направлениях фронта
Также украинцы наносят удары по вражеским складам с боеприпасами. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. «Нет, российская армия не прекращает обстрелов. Однако, скорее всего, бережет существующие запасы снарядов, потому что их снабжение прервано работой нашего нового дальнобойного оружия. Недавно сдетонировали военные и военные. Луганску. Сегодня ночью в промзоне Луганска тоже было неспокойно. Поэтому вперед снова идут ДРГ кафиров, которые пытаются искать слабые места в нашей обороне», — рассказал Гайдай.
Также авиация Вооруженных Сил Украины нанесла мощные авиаудары по позициям врага в районе Новопетровки на Херсонщине. Об этом говорится в сообщении оперативной группировки войск «Каховка» в Facebook. «В результате был уничтожен склад с боеприпасами и нанесен удар по находившемуся в тот момент рядом личному составу противника», — отметили военные.