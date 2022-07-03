Украинские военные вышли из Лисичанска, — Генштаб magictr | 03.07.2022 | Новости | Комментариев нет Командование объяснило, почему приняло такое решение. Похожие записи В Фастове задержали велосипедиста с коноплей Комментариев нет | Сен 11, 2018 Экс-директор ЖКУ Бородянского района может сесть на 5 лет Комментариев нет | Янв 23, 2018 На Киевщине начался месячник добровольной сдачи оружия (ФОТО) Комментариев нет | Окт 1, 2017 Мужчина пытался вынести с территории ЧАЭС радиоактивный металл (ФОТО) Комментариев нет | Сен 20, 2017 Об авторе magictr