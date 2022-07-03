Украинские военные вышли из Лисичанска, — Генштаб

magictr | 03.07.2022 | Новости | Комментариев нет

Командование объяснило, почему приняло такое решение.

Украинские военные вышли из Лисичанска, — Генштаб

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