Украинские военные отбили город Счастье,— противник понес потери
24.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Счастье — в наших руках. Фото: из открытых источников Украинская армия отразила город Счастья в Луганской области. У врага уничтожена техника.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
«Счастье отражено, противник понес потери»,— говорится в сообщении.
Там добавили, что город Счастья Луганской области, который был атакован российскими захватчиками, отвоеван.
В результате чего у врага уничтожена техника. Среди вражеских потерь — около 50 бойцов.
«Счастье в наших руках!» — заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»