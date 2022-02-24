Украинские военные отбили город Счастье,— противник понес потери

magictr | 24.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Украинские военные отразили город Счастье,&nbsp ;— противник понес потери

Счастье — в наших руках. Фото: из открытых источников Украинская армия отразила город Счастья в Луганской области. У врага уничтожена техника.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«Счастье отражено, противник понес потери»,— говорится в сообщении.

Там добавили, что город Счастья Луганской области, который был атакован российскими захватчиками, отвоеван.

В результате чего у врага уничтожена техника. Среди вражеских потерь — около 50 бойцов.

«Счастье в наших руках!» — заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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