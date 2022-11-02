Украинские старообрядцы официально вышли из-под юрисдикции Москвы и вернули себе историческое название
Древлеправославную церковь Украины зарегистрировали в Едином государственном реестре юридических лиц.
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Событие: Древлеправославная церковь Украины ( ГЦУ) восстановила свое историческое название и юридически оформила выход из подчинения Москве и зарегистрировала самостоятельный религиозный центр. Об этом сообщает сайт Государственной службы по этнополитике и свободе совести (ДЭСС).
Подробности и комментарии:«Древлеправославная церковь прошла сквозь многочисленные запреты со стороны московской/российской и впоследствии советской власти. Однако, опыт этого религиозного сообщества в очередной раз показал, что никакие запреты не уничтожат искреннюю веру. С 1988 года сообщество смогло возобновить деятельность в правовом поле, однако, лишь как составляющее российской власти. (русской) православной старообрядческой церкви. В то же время духовный центр Древлеправославной церкви – в Украине, в селе Белая Криница Черновицкой области», – отмечают в Государственной службе по этнополитике и свободе совести.
Билокриницкая Митрополия древлеправославных христиан имеет в своем каноническом подчинении приходы на территории Румынии, США, Канады, Италии, Австралии, Германии, Грузии, Латвии и других стран. .
«Верующие Древлеправославной церкви Украины — древлеправославные христиане. Термин «старообрядцы» не был самоназванием — ее дали извне. Верующие Украины возвращаются к собственному названию — древлеправославные христиане. Приемлемым также является термин «старовиры». и юридически оформила важный шаг к автокефалии ‒ выход из подчинения Московской митрополии русской (русской) православной старообрядческой церкви. церкви», – говорится в сообщении ДЭСС.
читайте также: За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 800 решителей и более 80 единиц боевой техники врага Как отметили в госучреждении, новый устав Древлеправославной церкви Украины ‒.
Древлеправославную церковь Украины зарегистрировали 2 ноября в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).