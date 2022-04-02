Украинские музыканты и комики выступят на благотворительном концерте
Вместе они будут собирать средства для детей, пострадавших от войны.
2 апреля в 21:00 состоятся трансляция благотворительного концерта «Добрый вечер! Мы из Украины», в котором принимают участие певцы и комики.
Собранные средства будут переведены в фонд Маши Ефросининой «Фонд Маша» для детей Украины, пострадавших от войны.
«На этот раз мы соберемся на одной сцене не только для того, чтобы просто веселиться, как раньше! Мы соберемся потому, что нашей стране нужна наша и ваша помощь, — отмечают организаторы. — Комики и музыканты никогда не выступали в таком составе, более того, некоторые из нас до войны работали в конкурирующих проектах — но сегодня время объединяться и действовать! Уверены, что на этом концерте мы с вами сможем и посмеяться, и поплакать. Вместе. Потому что сейчас мы все — одно целое!»