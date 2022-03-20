Украинские кинопродюсеры будут делать документальные проекты о войне
Уже запущен процесс сбора заявок. Фото из открытых источников
Украинские кино и телеродюсеры создали объединение для съемок документальных проектов о российской военной агрессии против Украины
Об этом сообщил украинский медиаменеджер, эксминистр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
«Его цель — производство документальных и просветительских фильмов и сериалов, которые должны рассказать миру о войну между Россией и Украиной, ее истоки, причины и потенциальные последствия. Уже запущен процесс сбора заявок, отбора проектов, производственных и креативных команд, а также привлечение средств для финансирования»,— говорит Владимир Бородянский.
В объединение вошли Владимир Бородянский, Виктор Мирский, Дарья Легони-Фиалко, Алла Липовецкая, Ирина Заря, Марина Квасова, Игорь Сторчак.
Для запуска инициативы каждый учредитель внес личный неотзывной денежный взнос в 1 млн гривен. Объединение ставит целью выпустить первые проекты за несколько месяцев. Для этого уже сейчас объявлен сбор заявок от режиссеров и продюсеров. Решение о выборе и финансировании проекта будет приниматься простым большинством голосов.
«Объединение не ставит целью получение прибыли до полного освобождения Украины от войск российского агрессора и окончательной победы. Все деньги, полученные от учредителей объединения, а также фондов, меценатов, благотворителей, а также от дистрибуции производимых проектов будут реинвестированы в новые запуски», — говорится в заявлении.
Продюсеры-учредители подчеркивают, что хотят привлечь к работе как можно больше работников медиаиндустрии, создав новые рабочие места.
Оксана Кошева