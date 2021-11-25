Украинские женщины получат поездку в Париж и 100 тысяч гривен на развитие бизнеса
В ходе объявления старта проекта
Конкурс «Создано женщинами» призван отметить предпринимателей, которые развивают свое дело в условиях пандемии. Также он может опровергнуть предубеждения относительно женщин в бизнесе и вдохновить не бояться заводить собственное дело. Ведь даже в Киеве владелиц компаний только 28% — а это самый высокий показатель среди других украинских городов.
Конкурс учредила и проводит четвертый год подряд Франко-украинская торгово-промышленная палата. Участницы будут соревноваться за главный приз— 100000 гривен на развитие дела и деловую поездку в Париж. Также все участницы могут презентовать свои проекты и найти поддержку инвесторов, менторов, в том числе среди французского бизнес сообщества.
«Эта премия дает значительные ресурсы женщинам для развития их предпринимательской деятельности и таким образом способствует повышению их присутствия в экономической сфере» — прокомментировала Матильда Коме, Атташе по вопросам сотрудничества в Посольстве Франции в Украине.
И эти средства будут очень «своевременными», ведь статистика свидетельствует, что пандемия добавила женщинам сложности — почти 40% стали получать меньшую зарплату.
Александра Балясна заняла первое место на конкурсе «Создано женщинами» в прошлом году. Она — основательница бренда для преждевременно рожденных младенцев «Ранько». Александра сама — мама преждевременно рожденного ребенка, который 9 лет назад столкнулась с тем, что не смогла купить одежду для своей дочери.
«Из-за пандемии стало сложнее закупать ткани — сроки доставки увеличились, ассортимент сильно „просел“. На полученную денежную премию закупила ткани, что позволило производству работать без перебоев. Часть средств потратила на доведение сайта до порядка — ведь в условиях карантинных ограничений было важно сделать удобными онлайн заказы», — объяснила Александра.
Иногда женщины выбирают неполную занятость или должность, позволяющую им совмещать работу и домашние дела, уход за детьми, поэтому еще одна цель конкурса — вдохновить мечтающих женщин, но не решающихся открыть собственное дело. Ведь не только победительницы получат новые возможности, благодаря конкурсу участниц замечают инвесторы и возможные партнеры.
Участие в конкурсе является бесплатным. Для этого необходимо до 30 января 2021 года заполнить заявку на сайте проекта. К Дню защитников и защитниц Украины, который отмечается 14 октября, создали социальный проект поддержки ветеранского бизнеса. На сайте крупнейшего в стране онлайн-ритейлера появился отдельный раздел, где собрано более 30 малых бизнесов, созданных ветеранами АТО, волонтерами, парамедиками и переселенцами.
Наталья МАРКОВ, «Вечер Киев»