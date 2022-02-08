Украинские достопримечательности среди жемчужин мирового наследия: в Киеве презентовали уникальное издание
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Книга посвящена мировому наследию ЮНЕСКО в Украине. Фото из архива Романа Маленкова
В начале февраля в книжных магазинах столицы появилась книга Романа Маленкова «Всемирное наследие ЮНЕСКО в Украине», от издательства «Комора». Сборник опубликован в пределах художественного проекта, посвященного 30-летию Независимости Украины.
Издание имеет вид путеводителя, проводящего путешествие по объектам мирового наследия в Украине. По ряду четких критериев ЮНЕСКО определила 7 главных природных и культурных объектов и включила их в свой охранный список. В то же время еще 17 объектов из регионов нашей страны могут попасть в него. strong>— главный редактор и соучредитель туристического вебпортала «Украина Инкогнита». Это наиболее информационно наполненный краеведческий портал нашего государства, содержащий более 100 тысяч страниц и охватывающий основные и малоизвестные достопримечательности со всех регионов Украины.
Краевед и путешественник Роман Маленков работал над книгой 8 лет. Фото из личного архива автора Работа над изданием длилась почти 8 лет. За это время автор собрал подробную информацию о каждой достопримечательности, сделал собственные фотографии, отобрал ключевые сведения и поместил их в своей книге — «Всемирное наследие ЮНЕСКО в Украине». В период работы над этим проектом несколько расширился предварительный перечень объектов, пополнившийся Аккерманской крепостью в городе Белгород-Днестровский в Одесской области.
По словам автора на создание этой книги его вдохновила собственная коллекция путеводителей, посвященных объектам ЮНЕСКО в разных странах мира. Заветной мечтой Романа Маленкова было посвятить отдельное издание украинским достопримечательностям из перечня всемирного наследия.
В путеводителе представлены достопримечательности Киева. Фото из архива Романа Маленкова
Это издание — не просто новая книга — это событие в истории Украины. Впервые за тридцать лет независимости вышла книга о главных сокровищах нашей страны. Все главное, отмеченное знаком качества ЮНЕСКО. Такой сборник должен быть в каждой семье…»,— отмечает автор.
Путеводитель содержит более 150 цветных фото и множество интересных фактов и станет прекрасным подарком для настоящих путешественников и всех, кому интересно украинское наследие.
В книги вошли выдающиеся киев достопримечательности:
София Киевская с уникальными мозаиками княжеских суток. Фото: Татьяна Асадчева
Софийский собор или София Киевская— уникальный памятник истории и архитектуры нашего государства. Построена в 1011-1018 годах киевским князем Ярославом Мудрым. Назван в честь Святой Софии. Имел статус кафедрального собора города. До XIII века использовался как главный храм города, место захоронения киевских князей, важный центр образования и духовности. При соборе велось летописание, действовала первая библиотека. Храм пришел в упадок в XIV веке и был восстановлен стараниями митрополита Петра Могилы и гетмана Ивана Мазепы. Сочетает византийский и барочный архитектурные стили. Одно из немногих уцелевших сооружений княжеских суток в Киеве.
Киево-Печерская Лавра. Фото из архива «Вечернего Киева»
Киево-Печерская лавра — православный монастырь, основанный в 1051 г. монахами Антонием и Феодосием вблизи Киева. В XI в. монастырь стал центром распространения и утверждения христианства в Киевской Руси. В XII в. монастырь получил статус «лавры» — главного большого монастыря.
Сегодня Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник — крупнейший музейный комплекс Украины, где сосредоточено 144 здания, 122 из которых — достопримечательности истории и культуры. Среди них — 2 уникальных подземных комплекса, храмы, памятники архитектуры XI-XIX вв., многочисленные выставочные помещения и музеи. Принимая во внимание исключительность архитектурного ансамбля, роль Лавры в развитии отечественной и мировой культуры, науки и образования, 14-я сессия международного комитета ЮНЕСКО в 1990 г. внесла Киево-Печерскую лавру в «Список»
Кандидаты на включение:
> Фото: Борис Корпусенко
Андреевская церковь— памятник истории, архитектуры и живописи XVIII ст. мирового значения. На месте святыни, по летописному преданию, апостол Андрей Первозванный — первый проповедник христианства на землях Киевской Руси — в I веке н. е. установил крест, известив возникновение большого города.
Андреевская церковь строилась по заказу императрицы Елизаветы — дочери Петра I, которая решила построить в Киеве царскую резиденцию, куда должна была входить также Андреевская церковь. 9 сентября 1744 года состоялась торжественная церемония закладки Андреевской церкви, во время которой императрица Елизавета собственноручно положила в основы храма первые три кирпича. Проектирование церкви было поручено в Франческо Бартоломео Растрелли. Строительством церкви руководил московский архитектор Иван Мичурин, а в строительство здания были привлечены лучшие российские, украинские и иностранные мастера.
Кирилловская церковь. Фото из открытых источников
Кирилловская церковь (церковь Святых Кирилла и Афанасия Александрийских)— памятник архитектуры и монументальной живописи XII, XVII, XIX веков. Кирилловская церковь была основана на окраине древнего Киева — Дорогожичах — супругами черниговских князей Всеволодом Ольговичем (1139–1146) и его женой Марией Мстиславовной. Храм назван в честь святого Кирилла (это имя, вероятно, взял при крещении князь Всеволод). Для представителей династии Ольговичей храм был загородной резиденцией и родовой усыпальницей. В 1194 году здесь был похоронен киевский князь Святослав (Святослав Всеволодович) — герой древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве».
Кирилловская церковь имеет черты, близкие к Киево-Черниговской архитектурной школе. Сооружение было крестовокупольным в плане, имело три апсиды, одну баню, шесть столбов и П-образные хоры для князя. Лестница на хоры была сооружена в толще северной стены. Пол был выложен из шиферных плит; первобытный иконостас и парапеты хоров в XII в. также были изготовлены из шифера; стенопись была выполнена в технике фрески. Архитектура Кирилловской церкви хорошо сохранилась с XII века.
Астрономическая Обсерватория. Фото: Украина инкогнито
Астрономическая обсерватория Киевского университета построена в 1845 году по проекту архитектора Викентия Беретти. Главное здание обсерватории возведено в упрощенном стиле позднего классицизма, имеет форму восьмигранной башни.
Сейчас обсерватория занимает около 2,6 гектара территории в исторической части Киева. Главное здание, павильон с меридианным кругом, павильон с горизонтальным солнечным телескопом, три кирпичных павильона, лаборатории, жилые помещения размещены на территории университетской обсерватории. Астрономический музей заслуживает особого внимания. Музей имеет около 20 тысяч экспонатов связанных с наукой, техникой и краеведческими достопримечательностями.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»