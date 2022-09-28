Украинские баскетболисты разочаровали в 1/8 финала. Камнем преткновения стала польская сборная
Баскетбольные знатоки оценивают выступление украинской команды на чемпионате Европы.
Триумфом Испании закончился чемпионат Европы по баскетболу, проходивший в четырех странах: Чехии, Грузии, Италии и Германии. На групповой стадии украинцы одержали три победы — над командами Великобритании (90:61), Эстонии (74:73) и Италии (84:73), а также потерпели два поражения — от сборных Греции (79:99) и Хорватии (85:90). Заняв итоговое второе место в группе, наши баскетболисты в 1/8 финала встречались с поляками, финишировавшими третьими в другой группе. К сожалению, польская жена стала для нас камнем преткновения, нанеся поражение со счетом 86:94.
Украина, следовательно, повторила результат предыдущего Евробаскета, когда в 2017 году дошла до 1/8 финала и уступила на этой стадии Словении. Лучшим показателем в истории нашей баскетбольной жены остался выход в четвертьфинал Евро-2013 и итоговое шестое место.
“Наша сборная показала средний результат, — оценивает выступление Станислав Медведенко, двукратный триумфатор чемпионата НБА в составе команды “Лос-Анджелес Лейкерс”. — Перед началом турнира мы рассчитывали всего на две победы — над эстонцами и британцами, а смогли победить еще итальянцев. Однако в 1/8 финала ребята разочаровали, потому что, учитывая потенциал, сильнее поляков и должны были у них выигрывать”.
Впервые в истории ни один из украинцев – mdash; звезд НБА не проигнорировал приглашение в сборную на чемпионат Европы. В частности, в команду вернулся Святослав Михайлюк, а также Алексей Лень. “Мой питомец показал неплохую игру в отдельных матчах и эпизодах, но допустил многие ошибки, — говорит Александр Молчанов, первый тренер Святослава Михайлюка. — Видимо, на него психологически негативно повлияло то, что перед Евробаскетом “Торонто” отчислило его из состава. И все равно на фоне других украинских игроков Михайлюк производил едва ли не самое лучшее впечатление. Алексей Лень также усилил переднюю линию, но блестяще не сыграл. Особенно в защите”.
“Тренеры неэффективно использовали Михайлюка и Леня, — считает Станислав Медведенко. — Ошибки наставников привели к тому, что наши легионеры из НБА не смогли показать свои лучшие черты”.
читайте также: Банда борется за снятие санкций. Европейский суд отменил решение о продолжении блокирования активов Пшонки и Януковича После Евробаскета закончился контракт главного тренера Айнарса Багатскиса, который с 2019 года работал в сборной и клубе Киев-Баскет. Латыш объявил о прекращении работы в украинском клубе, а его судьба в сборной решится после переговоров с нашей федерацией.
“Я считаю, что можно сделать ставку на украинских тренеров, — говорит Александр Молчанов. — Тем более, что у нас есть квалифицированные наставники: Степановский, Плеханов, Забирченко. Степановский достиг торовня — он может даже наставления подопечным давать на английском языке”.
“В стране война, поэтому мы не должны платить большие деньги иностранцам, — добавляет Станислав Медведенко. — К тому же следующий весомый турнир, Евробаскет, состоится только в 2025 году. В отборочных матчах мы вряд ли увидим легионеров из НБА, поэтому наступает период, когда можно доверить место в основном составе украинскому тренеру и дать ему возможность экспериментировать.