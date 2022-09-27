Украинская сборная завоевала восемь медалей на Евро по французскому боксу. Каковы его особенности?
В ближайшее время сават может попасть в программы летних Олимпийских игр.
Украинская команда на чемпионате во Франции. Фото предоставил Геннадий Воловиков A A+ A++
В городе Булоньсюр-Мер завершился чемпионат Европы по французскому боксу сават среди юниоров и взрослых, на котором сборная Украины завоевала одну золотую медаль, пять серебряных и две бронзовые. В частности, чемпионом Европы стал Иван Бамбук, серебряные награды получили Карина Татьянченко, Антон Черников, Михаил Колоколов, Никита Радионов и Денис Фуртас, а на третью строчку пьедестала взошли Анастасия Коновальчук и Даниил Малохатко.— Мы очень довольны результатами, — говорит Геннадий Воловиков, главный тренер сборной Украины, президент Федерации французского бокса сават Украины. — Все-таки тренировочный процесс не был полноценным из-за широкомасштабного вторжения. И нам удалось организовать тренировочный сбор в Карпатах, на котором спортсмены подтянули физическую форму.
— Расскажите, пожалуйста, об особенностях савата.
— Это очень динамичный вид спорта, в котором умеренно применяется комбинированная работа руками и ногами. Сават — единственный в мире вид единоборств по спортивным правилам, где разрешены удары ногами в обуви. В отличие от классического бокса, в котором раунды по три минуты, в савате раунд длится всего две минуты и участники поражают интенсивной работой руками и ногами. Такая работа требует невероятной выносливости и восхищает зрителей.
Есть два раздела французского бокса: комба, где разрешены мощные нокаутировочные удары, и ассо — очень техническая легкоконтактная дисциплина. У ассо запрещены жесткие удары, но участники очень интенсивно работают руками и ногами. Здесь важно быть выносливым.
По правилам, в отборочных соревнованиях участники бьются в шлемах и накладках для защиты ног. Финалы проходят без такого снаряжения.
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Кстати, относительно спортивной обуви, в которой спортсмены выступают на соревнованиях, — его подошва из соображений безопасности округлена. Стоит обувь для савата недешево — около 150 евро.
— Когда возник французский бокс?
— Занимались им еще более 200 лет назад, и он приобрел не меньшей популярности, чем возникший в Англии классический бокс. В 1924 году французский бокс даже был представлен на Олимпийских играх как показательный вид спорта. Сават стоял в шаге от того, чтобы приобрести статус олимпийского вида. Когда решали, какой вид будет олимпийским, во время голосования на заседании международной комиссии английский бокс набрал всего на один голос больше. После этого он стал стремительнее развиваться, стал популярнее, а значит, в нем можно больше заработать. Во французском боксе больших гонораров нет, а на чемпионатах мира и Европы не предусмотрен призовой фонд.
Несмотря на то, сават приобретает популярность и, надеемся, в ближайшее время попадет в программы летних Олимпийских игр. Вполне возможно, что показательные соревнования могут быть проведены уже на Олимпиаде 2024 года в Париже, ровно через 100 лет после дебюта на Играх-1924, также проходивших на территории Франции.