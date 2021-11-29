Украинкам напоминают о том, куда обращаться в случае семейного насилия
В Украине стартовала кампания «Дело в том 2.0», которая проводится в рамках ежегодной Всемирной акции «16 дней против насилия» под патронатом Вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и по инициативе МВД.
«Дело в том 2.0» — это кампания о неравнодушии к пострадавшим от домашнего насилия, включая детьми. Она направлена на защиту и помощь жертвам домашнего насилия, которые часто не могут себя защитить или, из-за стресса, осознать, что случилось и что следует делать в такой ситуации.
Насилие — это не семейное дело, а преступление. Семья должна быть безопасным местом, а не местом страха.
Для того, чтобы распознать токсические отношения:
- Пройдите тест на токсичность отношений на сайте «Роззоры Круг»;
- Поговорите с друзьями, подругами и семьей. Если несколько человек скажут вам, что ваши отношения действительно токсичны, то, скорее всего, так и есть;
- Поговорите с психологом. Специалист поможет разобраться в проблеме и распознать токсичность.
В случае насилия не терпите — сразу обращайтесь за помощью:
- Полиция: 102.
- Правительственная линия по противодействию домашнему насилию 15-47. На ней круглосуточно предоставляют психологические и юридические консультации. Бесплатно и анонимно.
- Национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации: 0800-500-335.
- Бесплатная правовая помощь: 0800213103.
25 ноября началась Международная социальная акция «16 дней против гендерного насилия». По этой причине оранжевым цветом подсветили ряд объектов. Таким образом, не только привлекают внимание к проблемам домашнего насилия, а также напомнят всем, кто страдает от него, помочь разорвать круг насилия.
Украина присоединилась к акции «16 дней против насилия» 2001 года. Через год мероприятия и инициативы акции, провозглашенной вторым Всеукраинским конгрессом женщин, прошли уже в 20 регионах Украины, объединили 75 всеукраинских общественных организаций и широкий круг представителей государственных структур.
Наталья МАРКОВ , «Вечерний Киев»