Украинка на ринге и тайна принцессы Дианы: что нового в кинотеатрах столицы
542
На этой неделе в прокат вышло немало новинок
На этой неделе в прокат вышло немало новинок, среди них — украинская драма о женщине-бойце единоборств, чей парень исчез на войне, яркая музыкальная мелодрама Стивена Спилберга, свободная интерпретация эпизода из жизни принцессы Дианы. А также комедия о противостоянии коллег, триллер о мафиозе, детектив о расследовании авиакатастрофы и фантастическая лента о человекоподобном роботе.
Драма «С завязанными глазами»
25-летняя Юля (Марина Кошкина) — боец смешанных единоборств. Когда-то она полюбила Дениса, тоже спортсмена. Парень пошел на войну на Востоке Украины и не вернулся. Уходят годы, но окружение девушки хотя бы на миг не дает ей шанса забыть о случившемся. Не желая жить под постоянным давлением траура, Юля уходит со спорта и начинает новую жизнь. Тем временем маме погибшего парня приходит странное сообщение: Денис не погиб. Чтобы увидеть его живым, нужно перечислить значительную сумму на его лечение.
Фильм снял режиссер и сценарист Тарас Дронь. Идея возникла после общения с приятельницей, которая потеряла жениха во время событий на Майдане. От замысла до начала съемок прошло более 5 лет. Марина Кошкина, исполнившая главную роль, в течение полугода ежедневно тренировалась. Все сцены в ринге снимали без дублеров. stolici-327e2bf.jpg» alt=»Украинка на ринге и тайна принцессы Дианы: что нового в кинотеатрах столицы» />
Музыкальная мелодрама «Вестсайдская история» /p>
Нью-Йорк, середина 50-х годов. Потомки белых эмигрантов и пуэрториканцы недолюбливают друг друга. Среди никогда не утихающего противостояния зарождается любовь. Бывший участник одной из уличных банд Тони (Энсел Элгорт) влюбляется в Марию (Рейчел Зелгер), брат которой является предводителем его ожесточенных врагов. Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Премьера мюзикла состоялась в 1957 году.
Биографическая драма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы»
События фильма разворачиваются в течение трех дней в декабре 1991 года. Следуя многолетней традиции, британская королевская семья собирается на рождественские выходные в Сандрингемском дворце. В торжествах должна участвовать и принцесса Диана (Кристен Стюарт). В это время ее брак с принцем Чарльзом (Джек Фартинг) шатается под давлением романа Чарльза и бесконечных слухов об этом. Вместе с тем, Диана должна безупречно вести себя и искренне улыбаться. Правила этой игры она знает хорошо, но наконец-то решилась их не соблюдать.
Фильм чилийского режиссера Пабло Ларраина является свободной интерпретацией того, что могло происходить в эти дни с героиней. Снимали в начале 2021 года в Германии и Великобритании. Для Ларраина это второй фильм о жизни женщины, которая является символом эпохи и иконой стиля. 2016 года вышла его драма «Джеки» о Жаклине Кеннеди. shhonbspnovogo-vnbspkinoteatrah-stolici-058c3f2.jpg» alt=»Украинка на ринге и тайна принцессы Дианы: что нового в кинотеатрах столицы» />
Мелодий
Люси Хаттон (Люси Хейл) работает в хорошем офисе и мечтает о карьерном взлете. На рабочем месте каждый день она видится с Джошуа Темпланом (Остин Стоуэлл). Человека, который раздражал бы Люсе сильнее, не найти. Чтобы не изменять своим принципам, Люси не сдерживает себя и говорит в глазах коллеге все, что о нем думает. Такой парень по слову в карман не лезет. Так и работают они рука об руку, ежедневно донимая друг друга образами.
Уголовный триллер «Торт со вкусом мести»
Джио (Шайло Фернандес) вырос в большой дружной семье мафиози. 10 лет назад его отца не стало. С тех пор в день его смерти вся семья собирается, чтобы почтить его память. Все приходят в гости к нынешнему главе семейства, дяде Анджело (Вэл Килмер). Непременный атрибут встречи — торт, который должен принести Джио. Обычно его собственноручно печет мама София (Лоррейн Бракко). В этот раз на встрече станут известны тайны, которые тщательно скрывали все эти годы.
Детективный триллер «Черный ящик»
Талантливейший сотрудник Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации — Матье Вессер (Пьер Нине). В случае авиакатастрофы именно ему поручают прослушивать записи черных ящиков. У мужчины уникальный тонкий слух, что делает его более ценным специалистом. В Альпах разбивается самолет Дубаи— Париж, 316 людей погибает. Матье должен изучить уцелевшие записи. То, что он услышал, коренным образом меняет поведение мужчины. Он должен донести до людей правду, но от следствия он отстранен. Странности в поведении Матье выходят за допустимые пределы. Даже жена Наэми (Луде Лааж), чья работа также связана с авиацией, теряет терпение.
Фантастический триллер «Как живой»
События разворачиваются в будущем. Технологии достигли достаточного уровня для того, чтобы можно было создавать человекоподобных роботов. Внешне эти создания ничем не отличаются от обычных людей. Джулиан (Джеймс Д’Арси) недавно унаследовал бизнес и состояние покойного отца. Вместе с женой Софи (Эддисон Тимлин) он переезжает в огромное поместье. Софи чувствует себя некомфортно в окружении наемных домашних рабочих. Супруги решают взять к себе человекообразного робота, который выполнял бы все обязанности по хозяйству. Он выглядит как обычный парень, имя Генри (Стивен Стрейт). Продавец заверил, что Генри не испытывает эмоций. Однако вскоре становится понятным, что этот робот думает и чувствует гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. К юбилею Ивана Миколайчука в столице показывают его знаковый фильм. /strong>
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»