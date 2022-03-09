Украинка Людмила Монастырская будет петь в Нью-Йорке вместо россиянки, не осудившей действия Путина
Людмила Монастырская. Фото: Национальная опера
Вместо россиянки Анны Нетребко этой весной в Метрополитен-опере будет петь киевлянка Людмила Монастырская.
Не выполнив условие Метрополитен, согласно которому Анна Нетребко должна была отказаться от публичной поддержки Владимира Путина, который ведет войну против Украины, она отказалась от участия в предстоящих выступлениях в «Турандот» Пуччине в апреле и мае 2022 года. » Верди следующего сезона.
Об этом Метрополитен-опера сообщила на своем сайте, передает Общественное.
«Это большая художественная потеря для Метрополитен-музея и для оперы. Анна — одна из крупнейших певиц в истории Метрополитен, но в условиях, когда Путин убивает невинных жертв в Украине, мы не имели другого варианта, — сказал генеральный менеджер театра Питер Гелб.
< Вместо нее в опере «Турандот» выступит солистка Национальной оперы Украины Людмила Монастырская. О замене в опере «Дон Карлос» будет объявлено позже.
Людмила Монастырская обладательница редкого spinto soprano — голоса, в котором легкость и прозрачность лирического сопрано соединены с мощностью и силой сопрано драматического.
Причем в Метрополитен-опере напоминают, что Людмила Монастырская, ранее певшая «Турандот» в Украинской национальной опере, дебютировала в Метрополитен-опера в 2012 году, исполнив главную партию в опере Верди «Аида», которую она снова 2014 года. Главная героиня в опере Пуччини «Тоска», Сантуцца в «Cavalleria Rusticana» Масканьи и Абигайль в «Набукко» Верди.
Она также широко выступала в многих ведущих оперных театрах, включая миланскую ЛаСкала, Королевский оперный театр Ковент-Гарден, Баварскую государственную оперу, Венскую государственную оперу, Берлинскую государственную оперу, барселонский Гран Театр Лисеу и. /p>
Россиянка Анна Нетребко публично не комментировала действия Владимира Путина, но раньше, в 2014 году, сделала пожертвование на деятельность оперного театра в Донецке и сфотографировалась со «спикером парламента Новороссии» Олегом Царевым. >
В настоящее время российские художники, поддерживающие агрессию на территории Украины, теряют работу на разных мировых площадках.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»