Украинка громко торжествовала на Кубке мира по бодифитнесу. Женщина начала заниматься только в 35 лет
Чтобы мышечный рельеф был хорошо виден, за три дня до соревнований Анастасия Воскресенская перестала пить воду.
Анастасия Воскресенская. Фото предоставила героиня A A+ A++
Выступление украинской спортсменки произвело фурор на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу, который закончился в испанской Санта-Сусанне. 42-летняя украинка победила сразу в нескольких номинациях.
Сначала она заняла первое место среди женщин в бодифитнесе среди участниц с ростом более 168 сантиметров, затем стала абсолютной чемпионкой среди всех ростовых дисциплин, впоследствии дважды триумфировала старше 40 лет, а напоследок получила два звания абсолютной чемпионки. Поэтому Анастасия Воскресенская добыла в борьбе все возможное золото Кубка мира в соревнованиях по бодифитнесу среди женщин и женщин-мастерских.
“Я еще никогда не была на пьедестале такого престижного турнира, — говорит Анастасия Воскресенская. — Начала заниматься бодифитнесом только в 35 лет. Помню, основной мотивацией было вернуть тело в норму… Нет, пончиком я не была — весила 72 килограмма. После семи лет занятий ныне вешу 69 килограммов, но качество моего тела очень изменилось”.
“Анастасию задело за живое, что в этом году сборная Украины не привлекла ее к выступлению на чемпионате мира в Южной Корее, продвинув другую спортсменку, потерпевшую неудачу, — — говорит Сергей Булах, президент Федерации бодибилдинга Запорожской области, тренер-консультант атлетки. — Это стимулировало ее показать лучший результат на Кубке мира. Она — пример того, что в 42 года не поздно бороться за самые престижные медали. Эта женщина очень успешна: мама трех взрослых дочерей, профессиональная экономистка, вскоре получит звание заслуженной мастерицы спорта Украины, а в декабре будет защищать магистерскую работу и получит ученое звание магистра физического воспитания и спорта. Трампа об участии в новых президентских гонках
По словам тренера, Анастасия Воскресенская тренируется ежедневно, а иногда и дважды в день. Имеет особый рацион. “Спортсменка ограничивает себя в углеводах, совсем не ест сладостей, акцент делает на потреблении рыбы и мяса, — говорит Сергей Булах. — А за три дня до начала соревнования перестает пить воду, чтобы вывести всю лишнюю жидкость из-под кожи. тогда максимально виден мышечный рельеф. Тренер говорит, что Анастасия Воскресенская тренируется под обстрелами. “От нашего спортзала в Запорожье до орковских танков — примерно 60 километров, — – рассказывает Сергей Булах. — У нас то и дело раздаются сигналы воздушной тревоги и постоянно прилетает что-то враждебное. Но Настя тренируется, потому что убеждена: Украина должна побеждать не только на фронте, но и в спорте.