Украинец стал самым титулованным спортсменом-профессионалом «Элит Про» в мире. «За день я съедаю килограмм мяса»
29-летний бодибилдер Дмитрий Воробей это уже в пятый раз получил титул чемпиона мира среди профессионалов “Элит Про”.
Бодибилдер Дмитрий Воробей. Фото instagram.com/dmytro_horobets A+A++
В этот раз этот турнир состоялся в Испании в рамках “Арнольд Классик Европа”. Дмитрий, несмотря на войну и переломанную подготовку, умудрился победить и установил уникальное достижение среди профессионалов.
— Профессиональная лига “Элит О” существует пять лет, и пять лет подряд я выиграю эти соревнования, — рассказывает Дмитрий Воробей. — Кроме того, за эти пять лет я получил золото на 21 профи-турнире, то есть на всех, на которых стартовал. Понятно, что приблизиться ко мне по количеству титулов никто не может в мире.
— Слышал, что подготовка к этому турниру была у вас не такой, как нужно.
— Подготовка должна была начаться в середине марта, но война все сломала, и я начал готовиться только в конце мая. У меня жена, двое маленьких детей — и я очень переживал за них, так же, как и за страну, за Киев… Но, наконец, адаптировался к условиям войны и нашел силы тренироваться.
Я должен был готовиться пять месяцев, но по факту делал это всего три с половиной. Я форсировал подготовку. Это очень трудный процесс, даже если ты его делаешь в двадцатый раз. Организма не хватает сил на физические упражнения, а еще есть работа, семья… Я даже не исключал из рациона воду, как это принято у нас в период сушки мышц. Я не пил только в день соревнований, а накануне выпил пол литра воды.
— Расскажите о своем меню в этот период.
читайте также: Людей переселяют в детский сад. Рашисты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье
— Во время набора мышечной массы я питаюсь пять раз в день. А когда начинаю “сушить” мышцы — четыре. На завтрак — 100 граммов овсянки и пять яиц (пять белков и три желтка). Далее — три приема углеводной пищи: по 100 г сухого риса, к которому добавляю белок — рыбу или нежирное мясо, а также овощи. И ужин — безуглеводная. За день я съедаю один килограмм мяса. Когда начинается период сушки мышц, углеводы понемногу вычеркиваю из рациона. За неделю до соревнований углеводы вообще изымаю из рациона, вместо этого много воды. В понедельник — семь литров, во вторник — пять, среда — три, четверг — полтора, пятница — пол литра воды, в субботу и воскресенье вплоть до завершения соревнований ни одного грамма.
— Компенсируются ли ваши усилия призовыми?
— На турнирах “Элит Про” всегда есть призовые, которые распределяются между пятью первыми участниками в категории. Но даже когда ты побеждаешь на чемпионате мира или “Арнольд Классик”, призовые не перекрывают расходы на питание, тренировку, поездку на соревнования. То есть, если ты приходишь в этот вид спорта с целью заработать, ничего не получится. Это должно быть для души. Поэтому важно иметь основную работу, чтобы оплачивать все свои потребности.