Украине удалось освободить из плена еще 32 защитника и вернуть тело футбольного тренера
Также домой навсегда вернулись 62 Героя многострадальной Еленовки.
Событие: Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Детали и комментарии:По его информации, Украине удалось освободить 32 воина, а также вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки. «Наши дома, — цитирует Ермака Офис президента. — Сегодня провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 32 наших воина и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки. Среди уволенных — офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в месте жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести. У каждого пленника своя история. Есть «разрывающие» изнутри».
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что три из них — офицеры, 28 человек — солдаты, один — матрос. «Освобожденные из плена принадлежат к 72, 24 и 58 отдельным механизированным бригадам, 26 отдельной артиллерийской бригаде, 36 отдельной бригаде морской пехоты, 10 отдельной горно-штурмовой бригаде, 109 отдельной горно-штурмовой башке. на родной земле и проходят медицинское освидетельствование и вскоре увидят родных».
Андрей Ермак рассказал историю освобожденного рядового: он служил вместе со своим старшим братом, брат погиб на его глазах, а сам он в тот же день попал в плен. .
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Также руководитель Офиса президента сообщил, что Украине удалось вернуть тело погибшего израильтянина Дмитрия Фиалки, который последние два года проживал в нашей стране, работал детским тренером по футболу в клубе «Динамо» (Львов). Именно здесь он встретил свою любовь — девушку, с которой у них родились дети. Дмитрий Фиалко воевал за Украину. На фронт он ушел добровольцем. Кроме того, 11 октября удалось вернуть тела еще 62 погибших защитников Украины. Об этом сообщило в Telegram Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. «Переговоры были сверхтяжелыми, но… удалось вернуть наших воинов, в том числе бойцов из многострадальной Еленовки», — говорится в сообщении. Уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко подчеркнул, что удалось вернуть тела находившихся в самом аду и защищавших Украину.
Напомним, что по состоянию на 2 октября Украина провела 24 обмена пленными, 808 человек вернулись из плена.< /p>