Украинцы завоевали две золотые и пять бронзовых наград на чемпионате мира по академической гребле. «Посвящаю медаль бабушке и дедушке, которые остались в оккупации»
В чешском Рачице закончился чемпионат мира по академической гребле. Украинцы завоевали две золотые и пять чемпионатов мира Посвящаю медаль бабушке и дедушке, оставшимся в оккупации”» />
Украинцы завоевали две золотые и пять бронзовых наград на чемпионате мира. и дедушки, которые остались в оккупации”» />
Фото rowingukraine.org A A+ A++
На этих Соревнованиях Украину представляли 34 спортсмена, 9 из которых выступали в парагребальных дисциплинах. Именно паралимпийцы сумели получить шесть из семи наград: две золотые и четыре бронзовые!
В частности, на самую высокую ступень пьедестала сошли Роман Полянский и смешанный дуэт в составе Светланы Богуславской и Ярослава Коюды. Бронзовыми призерами стали Анна Айсанович, Анна Шеремет, а также тандемы в составе Андрея Сивиха и Дмитрия Хереза и Дарьи Котик и Станислава Самолюка.
“Все эти спортсмены уже давно получают для Украины медали на международных соревнованиях, — говорит Николай Чуприна, главный тренер сборной Украины по академической гребле. — Вот Роман Полянский ехал в Чехию в статусе двукратного победителя Паралимпийских игр! И на чемпионате мира он одержал удивительную победу: проигрывая на дистанции итальянскому сопернику, на финише его догнал и опередил. Именно паралимпийские гребцы сейчас задают тон другим спортсменам, которые на них равняются.
Единственную медаль в копилку национальной сборной Украины по академической гребле положили Станислав Ковалев и Игорь Хмара, которые финишировали третьими в соревнованиях мужских легких парных двоек. Это первая медаль в истории украинской гребли именно в этой дисциплине, в которой на уровне чемпионатов мира украинцы не проходили дальше четвертого по значимости финала “D”.
читайте также: В Донецкой области погиб 27-летний Ярослав Матвеев. «Славко верил в нашу победу, говорил, что эта русская скоро сдохнет», — вспоминает подруга.“Я посвящаю эту медаль Украине, нашим Вооруженным силам, а также моим бабушке и дедушке, которые остались в оккупации, в родном поселке Камышаны, что на Херсонщине”, — говорит 31-летний Станислав Ковалев.
Игорь Хмара добавляет, что в результате войны он и его партнер остались без инвентаря. “24 февраля мы находились в Болгарии, — рассказывает 22-летний спортсмен. — Там проводили зимнюю подготовку без лодки и весел, акцентируя внимание на плавании, беге и велосипедном спорте. И вдруг Россия вторглась в Украину, а мы оставили дома весь инвентарь. До мая тренировались на лодках, ссудивших у болгар, а впоследствии арендовали у испанцев — именно на их лодке и сумели завоевать историческую медаль чемпионата мира”.
По словам Игоря Хмары, он занимается академической гребле с 2002 года, а его партнер — с 2006-го. “В 2012 году мы создали тандем и с тех пор работаем вместе, — говорит Игорь Хмара. — Тренируемся дважды в день по три-четыре часа, а последние два месяца трудимся без выходных. За одну утреннюю тренировку преодолеваем на лодке от 20 до 24 километров, а вечером — от 12-ти до 16-ти”.