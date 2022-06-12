Украинцы в Херсоне проигнорировали концерт кафиров до так называемого дня россии
В Каховке неизвестные патриоты сняли со стелы рашистский триколор.
Фото из сообщения Сергея Хланя в Facebook A A+ A++
Событие: Сегодня, 12 июня, во временно оккупированном Херсоне российские захватчики устроили празднование так называемого дня россии. Но украинцы проигнорировали эти меры, сообщил в Facebook советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.
Детали и комментарии: «Концерт ко дню россии в Херсоне, который устроили кафиры, провалился. Люди не пришли. От силы 30-40 человек сомнительного контингента. Как и говорил, с одной стороны коллаборантами будут очень недовольны московские кураторы, с другой – наши партизаны и ВСУ. Сальдо пора одевать второй бронежилет», — написал Хлань. По его словам, сегодня Движение Сопротивления оккупантам расклеило по всему Херсону листовки вроде «решиста сдал деньги забрал», даже в местах расположения орков и здания СБУ. Также Сергей Хлань сообщил, что в Каховке неизвестные патриоты сняли со стелы российский триколор. «Был аквафреш — нет аквафреша. Подарок ко дню оркостана», — заметил советник, опубликовав видео с временно оккупированной Каховки.
Оперативное командование «Юг» сообщило в Facebook, что на оккупированной Херсонщине развернута программа празднования так называемого дня россии с торжествами и массовыми мероприятиями. «В то же время, по имеющейся информации, оккупационные войска готовят провокационные обстрелы таких скоплений людей с последующим обвинением Вооруженных Сил Украины. Коллаборанты распространяют фейковую информацию о том, что в Херсоне очередь по паспортам России достигает 4000 человек. На самом деле только более 20 по власти так называемые «билеты на побег». Остальные херсонцы сознательно игнорируют принудительную паспортизацию рашистов», — заметило командование.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал в Telegram, что «молодые ублюдки из путлерюгенса (волонтерская рота) развернули трехцветную тряпку» на Площади воинов-освободителей. «Снова — без мариупольцев, которым этот «праздник на костях» совершенно непонятен. Все видят настоящее лицо россии в Мариуполе: разрушение, убийство, мародерство», — подчеркнул Андрющенко.
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ГУР Минобороны Украины оригинально поздравило рашистов с праздником. «Дорогие «братья», с Днем позора и унижения! Вы всегда уделяли значительное внимание знаменательным датам, символам и словам. Вы очень любите 9 мая и 12 июня, слова мир, справедливость и братство. Вы долго пытались прятать от мира ваше настоящее коллективное лицо , говоря о добрососедстве и гуманизме С 20 февраля 2014 года для большинства стран мира вы стали ассоциироваться с такими приятными для российского слуха словами, как «украсть» и «война». , «насильник», «стиралка», «унитаз», «санкции» и «изоляция». На долгие годы вашей национальной идеей станет «позор» и «обнищание», а еще «смерть», «разруха» и «трупы») «. В конце концов, вы этого заслужили!» — отметили украинские разведчики.
Председатель МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс также поздравил граждан страны-агрессора с днем России. «Желаю россии поражения в агрессивной войне против Украины», — написал он в Twitter. А еще министр пожелал российскому руководству и населению отрешиться от имперских амбиций.