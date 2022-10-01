Украинцы, приютившие переселенцев, будут получать вдвое больше денег
Внутриперемещенными лицами в Украине более 6,6 миллионов человек.
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Событие:С 1 октября украинцы, приютившие в своих домах внутренне перемещенные лица, будут получать около 900 гривен в месяц на каждого переселенца вместо 450 гривен. Об этом сообщила в Telegram министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Детали и комментарии:По ее словам, правительство уже внесло изменения в порядок компенсации расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц, в частности, в программу Приют, которая действует в соответствии с этим порядком. Общество Красного Креста Украины по договоренности с Кабмином планирует финансировать полный объем расходов на компенсацию за размещение внутри перемещенных лиц. «Мы достигли согласия. К 1 октября все необходимые решения будут приняты», — уверяла 42-летняя Верещук.
По состоянию на начало августа 60% внутренне перемещенных лиц в Украине, работавших до переезда, потеряли ее. В Международной организации по миграции, которая проводила соответствующее исследование, заявили, что внутренне перемещенными лицами в Украине более 6,6 миллионов человек. В то же время 5,5 миллиона ранее перемещенных вернулись домой: абсолютное большинство из них были перемещены на территории Украины и 16% вернулись из-за границы. Основными регионами возвращения стали Киев и Киевская область, а также Харьковская, Одесская и Черниговская области. которая находится на территории Украины на законных основаниях и имеет право на постоянное проживание в Украине, которую заставили покинуть или покинуть свое место жительства в результате вооруженного конфликта, временной оккупации, проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Для получения справки переселенца лицам от 14 лет и старше необходимо лично обратиться с заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту фактического проживания или к уполномоченному лицу, определенному исполнительными органами сельских и поселковых советов. Недееспособные лица и лица, дееспособность которых ограничена, обращаются через законного представителя.