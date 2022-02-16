Украинцы помнят: в Киеве состоится ряд мероприятий ко Дню Героев Небесной Сотни
Майдан Незалежности в январе 2014 года. Фото Бориса Корпусенко
Программа мероприятий ко Дню Героев Небесной Сотни в этом году будет особенно насыщенной и разноплановой.
Музей Национального музея Революции Достоинства вместе с партнерами подготовил в шести украинских регионах 11 выставочных проектов, в частности, 3 международных проекта.
«Совместно с широким кругом партнеров мы создали достаточно мощную и репрезентативную программу до 20 февраля. Она развенчивает миф о том, что почтение памяти Героев Небесной Сотни и событий Революции Достоинства уже не актуальны, что для украинского общества на время другие угрозы и вызовы. Страна-агрессорка средствами своей пропаганды и гибридных атак пытается оккупировать не только наши земли, а ее историю и память. Впрочем, украинцы благодарны Небесной Сотни за подвиг борьбы за нашу страну и самоотверженность в защите ее будущего. Поэтому в эти дни всем нам особенно важно быть едиными и сильными, чтобы продолжить дело наших героев»,— подчеркнул генеральный директор Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.
Все желающие смогут бесплатно посетить ряд разнообразных экскурсий и больше узнать о Героях Небесной Сотни и Революции Достоинства, просмотреть французский киевская премьера французского спектакля и швейцарский художественный фильм «Ольга».
В этом году по стране внедряется Церемониал — практика чествования Героев, традиционно будут проходить панихиды за Героями.
16 ФЕВРАЛЬЯ
Круглый стол (онлайн) «Небесная Сотня в памятной парадигме». Организатор — Национальный музей Революции Достоинства. Когда: 16:00–17:30.
17 февраля
Открытие уличной выставки « Евромайдан в Донецке: история борьбы за достоинство». Михайловская площадь, г. Киев Организаторы: ОО «Украинский народный совет Донетчины и Луганской области», ОО «Западноукраинский медиацентр «Новая журналистика», Национальный музей Революции Достоинства. Когда: 14:00.
Презентация фотоальбома проекта «Евромайдан в Донецке: история борьбы за достоинство». Информационно-выставочный центр Музея Майдана, майдан Незалежности, 18/2, 2-й этаж, г. Киев. Организаторы: ГО «Украинский народный совет Донетчины и Луганской области», ГО «Западноукраинский медиацентр «Новая журналистика», Национальный музей Революции Достоинства. Когда: 18:30–20:00
18 февраля
Панахида по погибшим во время Революции Достоинства. Экуменический храм Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников, аллея Героев Небесной Сотни, 6.
Организаторы: ГО «Семья Героев «Небесной Сотни», Киевская Трехсвятительская духовная семинария УГКЦ, Синодальное управление Украинский институт национальной памяти, Министерство по делам ветеранов Украины. Когда: 10:00–11:00.
«Ангелы памяти» — ежегодная тихая акция в память о погибших во время Революции Достоинства на аллее Героев Небесной Сотни, возле Экуменического храма Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников. Организатор — художественное агентство «Территория А» при участии Национального музея Революции Достоинства, семей Героев Небесной Сотни, участников Революции Достоинства, чиновников и общественности. Когда: 11:00–13:00.
Презентация документальной выставки «Дела Майдана: на пути к правосудию и истории» налеи Героев Небесной Сотни (возле моста). Организаторы: Национальный музей Революции Достоинства при участии Департамента процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах (Департамента «по делам Майдана») при Офисе Генерального прокурора. Когда: 13:00.
Презентация новой серии роликов из цикла «Хака » в Информационно-выставочном центре Музея Майдана, майдан Независимости, 18/2, 2-й этаж. Когда: 17:00–18:30. Организаторы: Национальный музей Революции Достоинства, ГО «Семья Героев «Небесной Сотни».
Проект «Годы войны и любви. 2013–2022» в кинотеатре «Братислава», ул. Александра Архипенко, 5, 2-й этаж, кинозал. Организаторы: Департамент культуры КГГА, Культурный центр «АртБратислава», ОО «Общественное Движение «Почайна», депутат Киевсовета Константин Богатов и Национальный музей Революции Достоинства. Когда: 17:00—20:00.
Панахида за Небесной Сотней в Михайловском Златоверхом соборе, ул. Трехсвятительская, 8. Когда: 19:00–19:45.
Шествие памяти в честь Небесной Сотни, Возложение цветов, зажигание лампадок в центре Киева. Организаторы и партнеры: ГО «Семейства Небесной Сотни», ГС «Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане», Национальный музей Революции Достоинства, ГО «Самооборона Майдана», ГО «Ассоциация медиков Революции Достопримечательности » при участии родных Героев Небесной Сотни и участников Революции Достоинства. Когда: 20:00–21:00.
Открытие выставки фоторабот «Любовь во время войны» из фондов Национального музея Революции Достоинства в пределах проекта «Годы войны и любви. 2013–2022» в кинотеатре «Братислава», ул. Александра Архипенко, 5. Организаторы: Департамент культуры КГГА, Культурный центр «АртБратислава», ГО «Общественное Движение «Почайна», депутат Киевсовета Константин Богатов и Национальный музей Революции Достоинства. Когда: 20:00.
19 февраля
Кураторская экскурсия Александра Комьяхова уличной выставкой «Рисованная история Майдана»вокруг монумента Независимости созданной на основе графического романа известного художника Александра Комьяхова «ТАТО». Его герои проходят через испытания, которые пришлось преодолеть тысячам майдановцев. Обстоятельства, в которые они попадают, быт палаточного городка, сотни деталей воспроизведены с документальной точностью. В истории киевской семьи выставка рассказывает о ключевых этапах Революции Достоинства. Аннотации с историческими экскурсами и фактами, хронология событий, иллюстративное сопровождение позволят погрузиться в контекст Майдана, лучше понять ход его истории. Организатор — Национальный музей Революции Достоинства. Когда: 12:00–12:45.
Экскурсионный тур «Местами Революции Достоинства». Организатор — Национальный музей Революции Достоинства. Когда: 13:00–15:00.
Презентация третьего тома издания «Небесная Сотня. Жизнеописания» при участии автора Светланы Терейковской, поэтессы Татьяны Домашенко и певца Виорела Котика.
Информационно-выставочный центр Музея Майдана, майдан Незалежности, 18/2, 2-й этаж. Организатор — Национальный музей Революции Достоинства. Когда: 15:00–17:00.
20 февраля
Государственные протокольные мероприятия за участия руководства государства и дипломатических представительств: посещение Мемориала Героев Небесной Сотни, возложение цветов у креста на аллее Героев Небесной Сотни. Когда: 8:00–10:00.
Каждый год в памятные дни в часовне правят панихиду. Фото: Борис Корпусенко
Церемониал чествования памяти Героев Небесной Сотни и участников Революции Достоинствав Экуменическом храме Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников, аллея Героев Небесной Сотни, 6. Организаторы: ГО «Семья Героев «Небесной Сотни», Украинский институт национальной памяти, Министерство по делам ветеранов Украины, Киевская Церковь , Национальный музей Революции Достоинства. Когда: 10:00–12:00.
Презентация установки «Оборванная пулей мечта» на аллее Героев Небесной Сотни. Организатор — Национальный музей Революции Достоинства. Когда: 12:00–12:30.
Панахида по погибшим во время событий Революции Достоинства вМихайловском Златоверхом соборе, ул. Трехсвятительская, 8. Организаторы: ГО «Объединение семей Небесной Сотни и активистов Революции Достоинства». Когда: 12:00–13:00.
Киевляне приносят цветы на аллею Героев Небесной Сотни. Фото: Борис Корпусенко
Международный театральный проект— спектакль «Майдан Инферно»в киноконцертном зале Украинского дома, ул. Крещатик, 2. Организаторы и партнеры: город Лион в рамках соглашения с Институтом Франции и Французским институтом при Посольстве Франции в Украине, театральной компанией «Collapse» (Франция), Национальным музеем Революции Достоинства, Национальным центром и Национальным центром драмы и комедии (Украина). Когда: 16:00–18:00.
Вече «Почтение памяти Героев Небесной Сотни» на Майдане Незалежности. Организатор — ОО «Семейства Небесной Сотни». Когда: 16:30–18:00.
Межконфессиональная панихида по Героям Небесной Сотни. Воспламенение лампадок вдоль аллеи Героев Небесной Сотни вЭкуменическом храме Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников, аллея Героев Небесной Сотни, 6. Организаторы: ГС «Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане», ГО «Семейства Небесной Сотни», Национальный музей Революции , Киевская Трехсвятительская духовная семинария УГКЦ, Украинский институт национальной памяти. Когда: в 18:00.
Ежегодно над Майданом зажигают «Лучи достоинства»
Воспаление световой инсталляции «Лучи Достоинства» с аудиосу Романа Коляды на аллее Героев Небесной Сотни. Организатор — Национальный музей Революции Достоинства на аллее Героев Небесной Сотни. Организатор — Национальный музей Революции Достоинства. Когда: 19:00–22:00.
Музыкально-литературная композиция «РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ» памяти Небесной Сотни в Колонном зале имени М. В. Лысенко Национальной филармонии Украины, Владимирский спуск, 2. Организаторы: Национальная филармония Украины, Мужская хоровая капелла имени Л. М. Ревуцкого. Когда: 19:00.
Украинская премьера швейцарского художественного фильма «Ольга», встреча с творческой группой в киноконцертном зале Украинского дома, ул. Крещатик, 2.
Организатор— Национальный музей Революции Достоинства. Когда: 20:00–22:00
Круглый стол «Стипендиаты Героев Небесной Сотни» (онлайн). Организаторы: Министерство образования и науки Украины, Совет молодых ученых при Министерстве образования и науки Украины. Когда: 14:00.
ВЫСТАВКИ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА
Экспозиция «Навстречу свободе» в течение года в Информационно-выставочном центре Музея Майдана, майдан Независимости, 18/2, 2-й этаж, г. Киев
Организатор—Национальный музей Революции Достоинства.
Уличная выставка «Евромайдан в Донецке: история борьбы за достоинство» с 17 февраля до 20 марта на Михайловской площади. Организаторы: ГО «Украинский народный совет Донетчины и Луганской области», ГО «Западноукраинский медиацентр «Новая журналистика», Национальный музей Революции Достоинства.
Во время Революции Достоинства. Фото из архива «Вечернего Киева», Борис Корпусенко
«Годы войны и любви» —фотовыставка, поэтические чтения, показ фильма 18–20 февраля в выставочном зале кинотеатра « Братислава», ул. А. Архипенко, 5. Организаторы: ОО «Общественное движение «Почайна», Культурный центр «АртБратислава», кинотеатр «Братислава», Национальный музей Революции Достоинства
«Дела Майдана: на пути к правосудию и истории» — уличная документальная выставка с 18 февраля до 15 марта на аллее Героев Небесной Сотни (возле моста). Организаторы: Национальный музей Революции Достоинства при участии Департамента процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах при Офисе Генерального прокурора.
Выставка «Мистецкий Ретроспекция» до 28 февраля. Галерея протестного искусства, ул. Липская, 16, 1-й этаж. Организатор — Национальный музей Революции Достоинства. Уличная выставка «Рисованная история Майдана» до 15 августа, площадь Независимости, вокруг монумента Независимости. Организатор — Национальный музей Революции Достоинства.
С приближением государственной памятной даты — Дня Героев Небесной Сотни— Национальный музей Революции Достоинства вместе с партнерами запустил ряд проектов, в которых рассказываются истории Героев.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»