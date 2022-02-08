Украинцы почтит память Героев Небесной Сотни
Кадр из видеоролика
День Героев Небесной Сотни отмечают ежегодно 20 февраля согласно Указу Президента.
День Героев Небесной Сотни призван увековечить великое человеческое, гражданскую и национальную отвагу и самоотверженность, силу духа и устойчивость граждан, благодаря которым изменен ход истории нашего государства, достойно почтить подвиг Героев Небесной Сотни, отдавших свою жизнь во время Революции Достоинства за идеалы демократии, права и свободы человека, европейское будущее Украины. /p>
Этот день носит траурный характер, поскольку связан с трагическими событиями массовой гибели граждан 18–20 февраля, но он призван чествовать не смерть, а борьбу за достойную и свободную жизнь, жертвенность и отвагу. Погибшие участники Революции Достоинства должны стать примером для подражания через свою четкую гражданскую позицию и готовность ее бороться. Об этом отмечают в Национальном музее Революции Достоинства.
Смерть Героев Небесной Сотни изменила общественное сознание украинцев, актуализировав значимость таких понятий, как право на самоопределение достоинство, свободу, суверенность государства, европейский выбор.
Память о Героях Небесной Сотни должна храниться не только в ежегодных памятных мероприятиях, а быть живой, побуждая общество к активным действиям и осознанию, что будущее Украины зависит от выбора и активности каждого.
Революция Достоинства — массовый гражданский протест, который длился 94 дня — с 21 ноября 2013 года до 22 февраля 2014 года, и был вызван антиконституционными действиями власти. Центром событий стали столичная площадь Независимости и близлежащие улицы: Крещатик, Грушевского, Институтская. Мирные акции начались под евроинтеграционными лозунгами, но впоследствии превратились в длительную кампанию гражданского неповиновения властному режиму президента Виктора Януковича против коррупции и нарушений прав человека. Действия власти, направленные на подавление протестов силовым путем, привели к эскалации конфликта и человеческих жертв. Активистов, погибших во время силовых противостояний в январе и феврале 2014 года, назвали Небесной Сотней. К слову, киевляне готовятся к Всемирной тихой акции «Ангелы памяти» по честву февраля на Аллее Героев Небесной Сотни.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»