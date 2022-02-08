Украинцы почтит память Героев Небесной Сотни

magictr | 08.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Украинцы почтит память Героев Небес Сотни

Кадр из видеоролика

День Героев Небесной Сотни отмечают ежегодно 20 февраля согласно Указу Президента.

День Героев Небесной Сотни призван увековечить великое человеческое, гражданскую и национальную отвагу и самоотверженность, силу духа и устойчивость граждан, благодаря которым изменен ход истории нашего государства, достойно почтить подвиг Героев Небесной Сотни, отдавших свою жизнь во время Революции Достоинства за идеалы демократии, права и свободы человека, европейское будущее Украины. /p>

Этот день носит траурный характер, поскольку связан с трагическими событиями массовой гибели граждан 18–20 февраля, но он призван чествовать не смерть, а борьбу за достойную и свободную жизнь, жертвенность и отвагу. Погибшие участники Революции Достоинства должны стать примером для подражания через свою четкую гражданскую позицию и готовность ее бороться. Об этом отмечают в Национальном музее Революции Достоинства.

Смерть Героев Небесной Сотни изменила общественное сознание украинцев, актуализировав значимость таких понятий, как право на самоопределение достоинство, свободу, суверенность государства, европейский выбор.

Память о Героях Небесной Сотни должна храниться не только в ежегодных памятных мероприятиях, а быть живой, побуждая общество к активным действиям и осознанию, что будущее Украины зависит от выбора и активности каждого.

Революция Достоинства — массовый гражданский протест, который длился 94 дня — с 21 ноября 2013 года до 22 февраля 2014 года, и был вызван антиконституционными действиями власти. Центром событий стали столичная площадь Независимости и близлежащие улицы: Крещатик, Грушевского, Институтская. Мирные акции начались под евроинтеграционными лозунгами, но впоследствии превратились в длительную кампанию гражданского неповиновения властному режиму президента Виктора Януковича против коррупции и нарушений прав человека. Действия власти, направленные на подавление протестов силовым путем, привели к эскалации конфликта и человеческих жертв. Активистов, погибших во время силовых противостояний в январе и феврале 2014 года, назвали Небесной Сотней. К слову, киевляне готовятся к Всемирной тихой акции «Ангелы памяти» по честву февраля на Аллее Героев Небесной Сотни.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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