Украинцы на художественном рынке Art Paris: от киевлянина Юлия Шаповала до днепрянки Дарьи Дмитренко
Презентация современного искусства на Art Paris
Международный рынок современного искусства Art Paris проходит в Париже с 1998 года. В этом году VIP-гостиной Art Paris была современная украинская художница Зоя Скоропаденко. Она отыскала на арт-рынке работы трех украинцев — известных мастеров Юлия Шаповала и Сони Делоне, а также молодой художницы из Днепропетровска Дарьи Дмитренко.
Вполне вероятно, что в следующем году украинцев будет на рынке — ведь тема Украины в Европе сейчас очень популярна.
Абстрактная работа Ганса >«Многие галереи сделали реверанс в сторону Украины — выставили желто-голубые абстрактные работы Ганса Хартунга», — рассказывает Зоя Скоропаденко, сообщает прессслужба The Meloy Art. Каждый год на рынке Art Paris принимают участие галереи не только Франции, но и со всего мира,— всего более 130 галерей.
Зоя Скоропаденко
«Среди основных тенденций современного искусства остается продажа Opt Art — оптических иллюзий. Не забывают и о мастерах ХХ века, таких, как Пикассо или каталонский сюрреалист Миро. Также на рынок вернулось фигуративное искусство в форме пейзажей и художественная керамика. Кроме того, среди нововведений стоит упомянуть работы художников, использующих роботов для создания своих картин», — говорит Зоя Скоропаденко.
Современные художники обычно довольно остро реагируют на сегодняшние проблемы. Поэтому важной темой Art Paris, в конце концов, как и других арт-рынков последнего времени, была забота об экологии. Часто случались и работы, посвященные пандемии.
Внимание посетителей привлекали и работы украинских художников. Натюрморт Юлия Шаповала, художника из Киева, презентовала галерея Жан Буше, одна из старейших галерей Франции, которая, собственно, и открыла миру Шаповала в сороковых годах прошлого века и провела его первую персональную выставку. Галерея Жан Буше до сегодняшнего дня является основным арт-дилером работ Шаповала в мире. Его творческое наследие насчитывает более 800 работ. Картины Шаповала хранятся в Музее современного искусства города Парижа, Центре современного искусства Вильнев д'Аск, Музее Фабра и Музее изящных искусств в Нанте.
Соня Делоне и Ле Ле Корбюзье
Несколько графических абстрактных работ Сони Делоне, созданных для Лионских текстильных фабрик, были представлены галереями из Парижа, Марселя и Лиона. Соня Делоне, художница из Полтавщины, — одна из самых выдающихся мировых художников первой половины ХХ века, представительница направлений Арт Деко, футуризма, орфизма и симультанизма.
Дарыны Дмитренко
Работы молодой современной украинской художницы Дарьи Дмитренко в Париж привезла итальянская галерея Eduardo Secci из Милана. Они познакомились с художницей в Венеции, где она до сих пор учится в Арт Академии. Через живопись художница исследует визуальное выражение подсознания, используя интуитивные импульсы как инструмент, направленный на изучение глубочайших воспоминаний, чтобы превратить их. На рынке были представлены две работы Дмитренко.
Art Paris — второй по важности французский арт-рынок, после рынка FIAC. Рынок происходил в Grand Palais Éphémère, в самом центре Парижа, с 7 по 10 апреля. Марина ОЛЕЙНИК Марина ОЛЕЙНИК