Украинцы – лучшие на Дефлимпийских играх! Сборная завоевала рекордное количество медалей
Спортсмены россии и белорусы не допустили к участию в соревнованиях.
В Бразилии в городе Кашиас-ду-Сул завершились международные соревнования спортсменов с нарушением речевого слухового аппарата. Наша национальная сборная получила 138 медалей: из них 62 золота и по 38 серебряных и бронзовых.
Участие в соревнованиях принимали атлеты из 80 стран мира. Спортсмены россии и белорусы не допустили к участию. Наши дефлимпийцы соревновались в 16 видах спорта.
В первый день игр наши спортсмены вышли на арену с сине-желтым флагом и большой надписью “Stop War!” Трибуны приветствовали их стоя, громкими аплодисментами. Также Украину поддержала первая леди Бразилии. В предпоследние дни соревнований баскетбольная команда выступила с призывом спасти защитников “Азовстали” и остановить войну.
“Нас очень поддерживают, осуждают россиян и их агрессию. Многие спортсмены из разных команд подходили, обнимали, сочувствовали”, — передает атмосферу соревнований 41-летний Виталий Харламов, тренер по дзюдо дефлимпийской сборной.
Первое золото для Украины завоевала Елизавета Топчанюк в спринте на дистанции 1000 метров в индивидуальной велогонке. Тренирует Елизавету ее отец — заслуженный тренер Украины Сергей Топчанюк.
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Удивили мир в предпоследний день соревнований представители Украины в спортивном ориентировании. “Наши спортсмены победили во всех видах программы — на спринтерской дистанции, в эстафете микс, эстафете суперспринт, на средней и длинной дистанциях, — говорит Василий Ткаченко, тренер по спортивной ориентировке. — Здесь мы получили 19 наград.
Добавим, что Украина победила в общем зачете Дефлимпиады-2021. На второй позиции сборная США, на третьей — команда Ирана.
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