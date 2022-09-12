Украинцев ждет холодная зима: безопасно ли для здоровья, если дома +17?
Какие риски для организма могут возникнуть из-за ожидаемой этой зимой более низкой, чем обычно, температуры в наших домах?
Фото loda.gov.ua A A+ A++
Украинские газовики уже заявили, что отопительный сезон в этом году начнется позже и закончится раньше. А температура в помещениях будет +17 — 18°C, что на 4 градуса ниже нормы. Насколько это опасно для организма, кто в зоне риска и как подготовиться к холодному сезону?
— Температура +17 — 18°C в помещении — критическая для организма?
— Нет, — объясняет Людмила Зверь-Мацко, семейный врач. — В общем, рекомендуемая температура в помещении (особенно там, где спят люди) — 19 — 20 градусов. Допускается и 18. При достаточной влажности — 50 — 60% — это абсолютно комфортные условия для нашей дыхательной системы и кожи.
— Критическая температура — 13 — 15 градусов тепла в домах. Особенно для тех, у кого хронические болезни, заболевания легких, также — для людей, прикованных к кровати. А+17 не проблема с точки зрения здоровья, — добавляет Любомира Луцевич, терапевт, заведующая поликлиники обособленного подразделения “Больница Князя Льва”.
— Если люди будут мерзнуть в своих домах, что посоветуете?
Л. Зверь-Мацко:
— Одевайтесь потеплее. Следует соблюдать правила многослойности: на тело желательно одеть что-нибудь натуральное, например, футболку или майку из ситца или хлопка, а сверху – mdash; можно свитер из синтетики, даже не один.
— Как еще подготовиться к холодному сезону?
— Следует правильно питаться, потребляя достаточное количество белков, жиров и углеводов. Следует избегать слишком жирной, приправленной пищи. Обязательно следить за питьевым режимом — следует употреблять от 50 мл жидкости на килограмм веса. Это минимальное количество воды, которое человек нуждается в течение дня.
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Пейте теплые напитки, они расширяют сосуды и улучшают кровообращение. А вот потребление алкоголя следует ограничить, ведь он может сужать сосуды, что усилит чувство холода. И если еще кто до сих пор не занимается физическими упражнениями, то самое время начать. Они тоже будут разогревать тело.
Л. Луцевич:
— Сбалансированное питание, спорт — именно то, что нужно, чтобы поддержать собственное здоровье, в частности, в холодное время года. Также советую пополнить рацион витаминами и природными фитонцидами, содержащимися в чесноке, луке, горчице, редьке, красном перце и хрене.
— Многие уже закупились обогревателями… Какие риски могут быть связаны с ними?
Л. Зверь-Мацко:
— Основная проблема таких приборов в том, что они сжигают кислород, поэтому может ухудшаться работа сердца и мозга. Поэтому, используя такие приборы, следует обязательно следить за влажностью в помещении, не нагревать воздух более чем до 23 градусов.
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