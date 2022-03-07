Украинцам в условиях военного положения разрешили пользоваться средствами с арестованных счетов
Национальный банк Украины уже проинформировал банки об этом решении. Фото из открытых источников
Украинцы, на счет которых были наложены арест органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями, могут пользоваться своими средствами.
Главное, чтобы сумма взыскания по исполнительному документу относительно такого лица не превышала сто тысяч гривен. Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Такое решение с целью обеспечения жизнедеятельности населения в условиях военного положения принял Кабинет Министров Украины распоряжением от 02 марта 2022 года № 198-р «Об обеспечении осуществления расчетов населения в условиях военного положения».
Кроме того, Министерство юстиции Украины сообщило, что в случае открытия счета клиентом, на средства которого в этом банке наложен арест, клиенты могут открыть такой счет и совершать расходные операции с него без учета ареста до окончания военного положения в Украине.
< Национальный банк Украины уже проинформировал банки о порядке совершения расходных операций по счетам граждан по наличию ареста на средства и призывает банки учесть его при обслуживании граждан.
«В условиях войны государство не может оставить украинцев без возможности распоряжаться своими средствами на элементарные жизненные потребности. Просим банки ответственно подойти к этому вопросу и обеспечить такую возможность гражданам, счета которых были заблокированы до войны»,— подчеркнул заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.
Также сегодня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ФЛПы первой и второй группы полностью освобождаются от ЕСВ. Предприятия и ФЛП третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, которые были призваны к ВСУ и другим оборонным формированиям, в том числе — терробороны.
Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной на всех территориях, где ведутся боевые действия. Все это — на время военного положения и еще — минимум в год, после его завершения. Отсрочивается уплата налогов для всех предприятий, которые не способны их заплатить
Оксана КОШЕВА