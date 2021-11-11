Украинцам в течение недели будут напоминать о безопасности на дорогах
Мероприятия проводят чтобы привлечь внимание общества к проблемам дорожно-транспортного травматизма в стране. Фото из открытых источников
15-21 ноября 2021 года в Украине состоится ІІ этап ежегодной Недели безопасности дорожного движения.
В течение недели украинцам будут напоминать простые истины, которые могут сохранить жизнь: пристегнутые пояса в авто режима, внимательность на пешеходных переходах. В центре внимания будет безопасность украинцев на пути к дому (по работе или школе).
Среди запланированных мероприятий:
—ежегодный единственный национальный урок по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учебных заведениях;
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—суммирование ежегодного всеукраинского молодежного конкурса фото- и видеоработ национального проекта «Безопасная страна»;
—ежегодная всеукраинская благотворительная акция по сдаче крови для пострадавших в ДТП «Сдай кровь»;
—поминальные молебны по случаю Всемирного дня памяти жертв ДТП, который приходится на 21 ноября.
Недели безопасности дорожного движения в Украине, проходящие дважды в год, являются одной из самых больших. информационно-просветительских платформ для привлечения внимания общества к проблемам дорожно-транспортного травматизма в стране.
Координатором мероприятий является ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта» Минздрава Украины.
К слову, в этом году Украина присоединилась к 6-й Глобальной Неделе безопасности дорожного движения, которая в всем мире проходил 17-23 мая этого года.
Напомним, с 1 ноября до 1 апреля максимально разрешена скорость движения путями Киева — 50 км/ч кроме участков, где разрешена скорость ниже.
< p>Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»