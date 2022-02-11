Украинцам подсказали, как сделать городскую среду дружественной к разным пользователям
В альбоме есть информация о том, как правильно обустроить пандус. Фото из архива «Вечернего Киева»
Создали инструкцию, как правильно обустраивать крыльца для того, чтобы было удобно попасть в помещение родителям с маленькими детьми, пожилым людям и людям с инвалидностью.
Все технические пандусов прописали в специальном справочнике, созданном специалистами Министерства развития общин и территорий Украины совместно с общественной организацией «Безбарьерность». 'я. В частности, в нем собраны проектные решения и требования для нового строительства и имеющегося пространства отдельных объектов, приведены примеры альтернативных подходов из международных пособий с ссылками на них, а также ссылки на государственные строительные нормы и стандарты.
разработан в рамках проекта «Интегрированное развитие городов в Украине II», который выполняет немецкая правительственная компания «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за финансирование Правительств Германии и Швейцарии.
Альбом развития общин и территорий Украины по ссылке.
К слову, сайт, на котором собрана полезная информация об инклюзии, трансформировался в безбарьерный — появилась функция перевода на украинский жестовой язык.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»