Украинцам по силам уже весной освободить Крым. Генерал США спрогнозировал, когда закончится война
Кремлевский диктатор цинично заявил, что «Россия с теплом относится к Украине».
Событие:Украинские войска способны уже в этом году деоккупировать территории, захваченные россиянами после 24 февраля. Об этом командующий войсками США в Европе и генерал армии в отставке Бен Ходжес заявил в эфире YouTube-канала Фейгин Live. Кроме того, он добавил, что украинским военным по силе весной освободить Крым.
Детали и комментарии: Ходжес указал, что Россия провалила все свои задачи и не достигла никакой стратегической цели.< /p>
«А вся эскалация, которую мы видим сейчас, в том числе атаки дронами-камикадзе и ракетами, призвана только затянуть конфликт. Затягивая конфликт россияне хотят убедить союзников, в том числе США, склонить Украину к выступлениям». заметил генерал.
При этом он подчеркнул, что сохранить темпы украинская армия сможет, если и дальше станет получать поддержку Запада.
«Я верю, что украинские войска отведут оккупационные войска России к линии 23 февраля в течение двух месяцев. И они уволят Крым до лета 2023 года. Произойдет это при условии, что США будут поддерживать Украину в дальнейшем, и все санкции против России останутся действующими», ; сказал он.
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Тем временем Владимир Путин 4 ноября выступил с заявлением, в котором традиционно отличился фейками и маразмом. Кремлевский диктатор в привычной манере заявил, что «столкновение с неонацистским режимом было неотвратимым». К тому же цинично заявил, что «Россия с теплом относится к Украине». Полномасштабное вторжение в Украину и поразительное единение граждан против общего врага президент РФ назвал «противостоянием внутри народа».
А в госдуме заявят о том, что Украина ведет войну с Россией и якобы готовится к вторжению в Беларусь. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал первый заместитель председателя комитета госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя информацию белорусских пограничников о якобы перехвате украинского беспилотника в километре от границы.
«Украина, очевидно, враждебна сегодняшней Белоруссии, как и России. С Россией она ведет войну, и с Белоруссией к ней готовится. Мы не знаем точно, как далеко это заведет Украину и ее союзников. сказал Затулин.
По его словам, Украина опасается, что Минск поддержит Россию в ходе «военной операции», поэтому может сама или с помощью Польши вторгнуться в Беларусь и «попробовать спровоцировать какие-то внутренние беспорядки».
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