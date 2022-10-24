Украина вскоре получит от Германии еще 3 комплекса противовоздушной обороны IRIS-T
На что способны такие системы и как они защищают наше небо?
< strong>Событие:Германия в ближайшее время поставит Украине еще три комплекса противовоздушной обороны IRIS-T, каждый из которых может защитить большой город. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в выступлении на открытии V немецко-украинского бизнес-форума по восстановлению Украины в Берлине, сообщает корреспондент Укринформа.
Детали и комментарии:«Мы поддерживаем вашу страну политически, финансово, экономично, гуманитарно, а также оружием. Да, об этом мы тоже говорим на экономической конференции… Атаки России на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села , мосты, улицы и железнодорожное полотно, поэтому я очень рад, что наши зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а теперь еще и IRIS-T в Украине… Эта система может защитить большой город. Украину как можно скорее», – подчеркнул Шольц.
Напомним, IRIS-T – самая современная система противовоздушной обороны германского производства. Ее еще не имеют даже германские вооруженные силы. В комплексе использованы мощные зенитные управляемые ракеты. Эффективная зона их действия на впечатление цели достигает 25 километров по высоте и до 40 километров по расстоянию. Причем, цель можно претворять и как путем передачи координат GPS, так и через канал передачи данных с ракетой.
В настоящее время Украина имеет один комплекс противовоздушной обороны «IRIS-T». Его Германия передала нам 11 октября. Тогда министр обороны Алексей Резников в Twitter написал, что нас началась новая эра противовоздушной обороны.
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Предоставленный Германией зенитно-ракетный комплекс IRIS-T помогает эффективно закрывать небо над Украиной. Об этом сказал сегодня на открытии украинско-немецкого экономического форума премьер-министр Денис Шмигаль
«Система IRIS-T чрезвычайно эффективна. Я буду говорить об этом и сегодня, и завтра. Мы, можно так сказать , защищаем наше воздушное пространство благодаря этому современному вооружению. Оно точно эффективно: 9 из 10 ракет (уничтожает. ред.), фактически спасает жизнь украинцев, поражая мишень. Это самый высокий показатель, который есть у того вооружения, которое мы видели и которым пользовались» , – отметил Шмигаль.