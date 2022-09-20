Украина вернула тела еще 25 павших защитников
Достигнута договоренность об обмене 200 пленных, но женщин из «Азовстали» РФ не хочет отдавать.
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Фото: Минре++ «fa fa-star-o»>
Событие:Сегодня, 20 сентября, Украина вернули тела еще 25 павших защитников. Киев и кремль договорились об обмене 200 пленными, однако женщин из «Азовстали» РФ отказывается отдавать.
Детали и комментарии:«Состоялась очередная операция по передаче тел погибших воинов. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко и другим силовым структурам Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции», – сообщает прессслужба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Напомним, первый обмен телами погибших военных произошел в начале июня по формуле «160 на 160». Всего Украине удалось вернуть тела почти 600 павших воинов. Из них половина – защитники «Азовстали».
В то же время Украина и Россия достигли договоренности об обмене 200 пленными. Об этом сообщил в интервью PBS NewsHour президент Турции Реджеп Эрдоган.
«В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и мы провели с ним очень широкие дискуссии. И он фактически показал мне, что готов завершить с этой войной как можно скорее. Это было мое впечатление, потому что то, как сейчас обстоят дела, довольно проблематично.» По договоренности сторон будет обменено 200 пленников. Думаю, будет сделан значительный шаг вперед», – отметил Эрдоган.
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Согласно его мнению, после окончания войны все захваченные земли россией должны вернуть Украине. По его словам, когда в нашем государстве будет установлен мир, то вопрос возвращения земель, на которые вторглись российские войска, станет очень важным.
Президент Турции также заявил, что обращался к путину с 2014 года вернуть Крым его законным владельцам, однако до сих пор никакого шага вперед не было сделано в этом вопросе.
Несмотря на договоренность об обмене пленными, россия отказывается обменивать защитниц Мариуполя с легендарного комбината «Азовсталь». Речь идет даже о беременных женщинах. Об этом сообщила глава патронатной службы «Азова» Елена Толкачева в интервью «Украинской правде». Она отметила, что в плену россиян находятся около 50 женщин. По ее словам, согласно договоренностям после обмена тяжелоранеными должны быть обменены женщины.
В настоящее время в российском плену находятся две беременные женщины, одна из «Азова». Одна из них вот-вот должна родить, а другая – – на четвертом месяце беременности.