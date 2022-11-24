Украина вернула из вражеского плена еще 50 защитников. Среди них — пограничники из Змеиного и защитники «Азовстали»
Самому младшему уволенному исполнилось 19 лет.
Фото из сообщения Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Facebook A A+ A++ < /i>
Событие: Сегодня Украина освободила из российского плена еще 50 защитников, сообщил на своей странице в Facebook Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Детали и комментарии: Вернулись 20 представителей Национальной гвардии Украины, 12 воинов Военно-морских сил, 10 представителей Вооруженных Сил Украины, 6. Государственная пограничная служба и двое бойцов Территориальной обороны. Среди них — два офицера, остальные — рядовые и сержанты. «Домой возвращаются семь морпехов и пограничников с острова Змеиный. Освобождены из плена те, кто защищал Мариуполь и, в частности, «Азовсталь», а также пятнадцать нацгвардейцев, захваченных в плен на ЧАЭС», — говорится в сообщении. По военным специальностям это — саперы, водители, медики, связисты, стрелки и другие. По меньшей мере, девять человек имеют ранения. Старшему из освобожденных защитников исполнилось 44 года, самому младшему — 19.
Напомним, 23 ноября из российского плена удалось освободить 36 украинцев, в том числе 35 военных и одного гражданского. «Среди освобожденных – ребята, защищавшие Мариуполь, были на «Азовстале», а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения. Всего удалось уволить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного из них .У уволенного гражданского, к сожалению, была ампутированная нога», — рассказал в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак. За последние два дня из плена возвращено 86 защитников, а в общей сложности с начала войны — 1269 человек.
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На днях из российского плена освободили трех морпехов-разведчиков. Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными депутат Игорь Копытин раскрыл детали увольнения. «Ребята во время боевых действий попали в плен к российским оккупантам. Их содержали на неподконтрольной территории Украины. Об этом узнали в Командовании ВМС и морской пехоты, где решили спланировать операцию, чтобы попытаться вытащить ребят из плена, потому что своих не бросаем», — сказал он. ; отметил политик в Facebook. В результате удалось организовать бегство разведчиков из плена, а затем переправить их на подконтрольную Украине территорию. Участие в операции по освобождению принимали «киборг» и защитник «Азовстали» Артем Дыбленко, недавно сам вернувшийся из вражеского плена, а также офицеры морской пехоты с позывными «Февраль», «Баркас» и «Омега», которые фактически спланировали эту операцию.