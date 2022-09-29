Украина вернула из российского плена четырех морпехов и двух гражданских
К ЕСПЧ обратились капелланы, незаконно захваченные оккупантами вблизи Змеиного.
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Событие:Состоялся очередной обмен пленными с российской стороной. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Детали и комментарии: «Мы вернули шесть наших людей – четырех морпехов и двух гражданских. Офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной.Гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна», – написал он в Telegram.
Виктория Андруша – 25-летняя учительница математики из Броваров, которая с самого начала полномасштабного вторжения России приехала к родителям в Старый Быков на Черниговщине, где ее захватили российские военные. Захватчики в телефоне девушки обнаружили данные о российской технике, которые она передавала ВСУ. Несколько дней ее содержали в помещении местной котельной. Впоследствии отвезли в РФ и содержали в Курском СИЗО.
Яна Майборода оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне зашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны.
«Военные участвовали в боях за Мариуполь. Переговоры об обмене – это сложная работа, а лучшее вознаграждение за нее – свобода украинцев. Именно это стимулирует работать на максимуме эффективности. Обмены продолжаются», – добавил Ермак.
По словам вице-премьера, министерши по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, сейчас в российском плену остаются 2,5 тысячи украинцев, среди многих женщин.
Между тем, капелланы из Одесщины, которых российские оккупанты захватили в плен у острова Змеиный, обратились в Европейский суд. Об этом сообщила в эфире «Украинское радио. Одесса» их адвокат Юлия Лисова.
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Как сообщает Общественное. Одесса, спасательное судно «Сапфир» было захвачено россиянами 26 февраля вблизи острова Змеиный. Его экипаж плыл за телами погибших, как тогда считалось, украинских пограничников. Трое военных капелланов, врач и еще один гражданский человек, входившие в экипаж и захваченные россиянами вблизи Змеиного, обратились в Европейский суд по правам человека.
«Заявления от капелланов Василия Вырозуба, Александра Чокова, Леонида Булгарова, врача Ивана Тарасенко и еще одного человека уже направлены в Страсбург. и жесткого обращения, а также права собственности. В настоящее время суд должен решить или займется рассмотрением жалобы», – отметила адвокат и добавила, что необходимо запастись терпением и ждать, что дело начнут рассматривать. Это будет, к сожалению, не скоро. Возможно год, два, три или больше. Но это нужно было сделать: продемонстрировать очередные нарушения со стороны России.
Россияне не имели права захватывать в плен гражданских людей, заявила правозащитница. Отдельно она прояснила статус военных капелланов.
«Несмотря на то, что они – военные священники, они все равно не являются комбатантами. Они не являются военными людьми, которые держат в руках оружие. Соответственно российская армия не имела права брать их в плен. Поскольку право брать в плен распространяется во время войны только на военных по Женевским конвенциям».
По словам юристки, вместе с клиентами она будет добиваться выплаты компенсаций россией.
Напомним, моряки из «Сапфира» вернулись из плена 24 марта. Леонид Болгаров, Александр Чоков и Иван Тарасенко – в апреле. Дольше всего, 70 дней, в плену пробыл Василий Вырозуб.