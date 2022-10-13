Украина вернула из российского плена 20 военных: самому молодому из освобожденных — 19 лет
Есть среди них и защитники, которых рашисты содержали в Еленовке.
Фото из сообщения Андрея Ермака в Telegram A A+ A++
Событие: Украина вернула из российского плена еще 20 военных. Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Детали и комментарии: «Очередной обмен пленными, очередные мгновения радости и осознание того, что сегодня для многих семей будет один из лучших дней в жизни. Удалось освободить из плена 20 человек», — отметил Ермак. По его словам, среди освобожденных есть те, которых россияне содержали в Оленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Наши герои проходят медицинское освидетельствование и очень скоро смогут увидеться со своими родными.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил в Facebook, что среди уволенных — солдаты, сержанты и один офицер. «Освобожденные защитники проходят службу, в частности, в патрульном батальоне ЗАЭС, 808 понтонно-мостовом полку, 503 отдельном батальоне морской пехоты, 56 отдельной мотопехотной бригаде, 24, 53, 65 и 92 отдельных механизированных войск. ТрО.Самому старшему из освобожденных воинов – 49 лет, самому младшему – 19. Продолжается работа над последующими обменами. отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал в Telegram, что среди уволенных есть уроженец Квасилова Дмитрий Половян. «Он был солдатом-разведчиком. В плен попал с позиций в Херсонской области», — отметил глава области.
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Украинские власти не сообщили о деталях обмена военнополненными. Но российский пропагандистский ресурс РИА Новости отметил, что наших воинов обменяли на 20 военных рф.
Напомним, 11 октября Украина смогла вернуть домой 32 своих военнослужащих, а также тело израильтянина Дмитрия Фиалки, последние два года жившего в Украине и работал детским тренером по футболу в клубе «Динамо» (Львов).
В интервью BBC вице-премьер Ирина Верещук отметила, что россия удерживает в плену около 2,5 тысяч украинцев, среди которых много женщин и гражданских. По ее словам, Россия пытается обменять наших гражданских на своих военных, но это запрещено Женевскими конвенциями. «Гражданские должны быть возвращены, а не обменены», — подчеркнула она.