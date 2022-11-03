Украина вернула из российского плена 107 военных, среди уволенных — защитники «Азовстали»
Что известно об очередном обмене? Украина вернула из российского плена 107 военных, среди освобожденных «защитники» />
Фото из сообщения Андрея Ермака в Telegram A A+ A++
Событие: Сегодня, 3 ноября, между Украиной и Россией состоялся 30-й обмен пленными. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram, что удалось освободить из плена 107 наших воинов — 6 офицеров и 101 рядового и сержанта.
Детали и комментарии: «Это наши ребята из ВСУ, ВМС, ТРО, ГНСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардейцы. 74 бойца защищали «Азовсталь». Некоторые добровольцами летели вертолетом в Мариуполь, чтобы спасать жизнь и воевать за город. Мы вернули домой многих раненых в боях. , нам удалось обменять тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из «Азовстали», ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела.Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не чувствуют часть лица, с инфицированными ранами. боец в результате взрыва в Оленовской колонии. Многие из наших ребят получили ранения еще в марте», — написал Андрей Ермак. По его словам, государство сделает все необходимое, чтобы помочь каждому из них. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил в Telegram, что младшему пленнику, вернувшемуся домой, — 19 лет, самому старшему — 54.
Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона сообщил, что некоторые уволенные бойцы находятся в очень тяжелом состоянии, их уже доставляют в реанимацию и госпиталей: «Есть люди с хроническими заболеваниями, часть это тяжелое состояние получила уже находясь в плену. Безусловно, всем предоставляется необходимая помощь, всех ждет длительный процесс восстановления и реабилитации», — сказал Юсов, пишет Эспрессо. По его словам, уволенные украинские защитники уже получили возможность связаться с родными. Представитель украинской разведки добавил, что следующий обмен состоится в ближайшее время. Всего с начала полномасштабной войны из плена вернулось 1137 украинских защитников и защитниц.
читайте также: В минобороны РФ обсуждали, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины, — СМИ
Между тем заместитель министра обороны Анна Маляр отметила в Facebook, что размещение в публичном пространстве любой информации о находящемся в плену у россиян конкретном человеке значительно усложняет процесс возвращения его домой и нередко ставит под угрозу жизнь самого пленника. «Речь идет о дополнительной информации, например: значимость этого лица для общества, его политические взгляды, место службы или предыдущая работа, сведения о составе семьи, о родных и близких и т.д. Это побуждает врага придирчиво относиться именно к этому конкретному лицу, в результате чего требования к ее обмену становятся завышенными, а сам процесс – максимально усложненным», — подчеркнула она. Маляр посоветовала родственникам военнопленных и без вести пропавших обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который действует на базе Главного управления разведки Минобороны Украины и объединяет более десяти государственных учреждений и организаций. Это учреждение предоставляет юридическую, психологическую, а также другую имеющуюся информацию.