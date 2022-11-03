Украина в еврокубках: выступили лучше, чем в прошлом
Кто, по мнению экспертов, показал самые мощные результаты?
своей игрой порадовал болельщиков! Фото facebook.com/fcshakhtar A+A++
На этой неделе наши футбольные команды провели последние международные матчи в трех еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Назвать выступления украинцев феерическими нельзя, но прогресс все-таки есть. “Шахтер” из-за потери всех легионеров, постоянного места для тренировок, смену на тренерском мостике казался аутсайдером своей группы в Лиге чемпионов. Однако горняки бюджетным составом выступили гораздо лучше, чем год назад — с футболистами-бразильцами. Дебютант еврокубков “Днепр-1” тоже кусался и таки выгрыз путевку в евровесну.
А вот к выступлению киевского “Динамо” — много вопросов. Будучи фаворитом и представителем первой корзины в Лиге Европы, динамовцы умудрились проиграть и “Ренну”, и “Ларнаци”, и “Фенербахче”. И закончить свою еврокубковую кампанию.
Несмотря на то, Украина возвращается в таблице коэффициентов УЕФА в зону пяти команд в еврокубках. В прошлом сезоне наши команды заработали 4.200 балла, тогда как в этом году еще перед последним туром у нас уже было 4.700. Причем у нас есть в запасе минимум четыре матча плей-офф весной.
Как эксперты комментируют такие результаты?
“Чтобы поднять уровень игры “Динамо” на новый уровень, в команду нужно инвестировать 50 — 70 миллионов евро, впрочем и этого может оказаться маловато, — считает футбольный эксперт Вячеслав Заховайло. — Потому что из нынешнего состава взять больше невозможно. Игроки “Динамо” снизили требования к себе, даже лидера Цыганкова трудно узнать. Команда ошибается в защите, не может связать несколько конструктивных передач, проигрывает в собственной штрафной площадке. В то же время посмотрите, как действует “Шахтер”. Организация атакующих действий у них невероятная. В “Динамо” так не умеют”.
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“От “Динамо” я такого провала не ожидал, — поддерживает разговор Александр Чижевский, рекордсмен по числу матчей в украинской высшей лиге. — Команда сохранила почти весь свой прошлогодний состав и при этом так позорно выступила.
Что касается Днепра-1, то его выступление можно назвать прогнозируемым. Его футболисты играли ровно и задачу-минимум выполнили — подарили нам еврокубковую весну”.
“Этот еврокубковый сезон показал, что украинские футболисты тоже чего-то стоят, — говорит Рустам Худжамов, эксголкипер “Динамо” и “Шахтера”. — До сих пор в “Шахтере” своих питомцев к основному составу не подпускали. Но когда в условиях войны клуб потерял всех легионеров, пришлось делать ставку на своих — и оказалось, что они замечательные.
Проблемы “Динамо” — из-за неправильной подготовки к сезону. Когда началась война, они долго не знали, что делать, потом загнали себя этими выставочными матчами по всей Европе. И когда стало ясно, что и чемпионат Украины будет, и в еврокубках нужно играть, им не хватило сил…”