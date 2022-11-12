Украина создает первый в мире флот морских дронов. Сколько денег уже удалось собрать?
Планируется закупить не менее 100 катеров-камикадзе.
Фото из сообщения Михаила Федорова в Facebook A A+ A++
Событие: Только за один день Украина собрала более 120 миллионов гривен на первый в мире флот морских дронов. Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Детали и комментарии: «Первым поддержал сбор волонтер Игорь Лаченков, который вместе с украинцами насобирал уже более 29 миллионов гривен», – написал он. Накануне Федоров рассказал, что IT-компании также дарят Украине морской дрон. К сбору присоединились Netpeak Group (42N, Tonti Laguna, По словам министра цифровой трансформации, литовский журналист Андрюс Тапинас вместе с народом Литвы тоже собрал на морской дрон 250 тысяч долларов.Средства передадут через платформу United24. сами выберут имя для дрона», — заметил Михаил Федоров.
Напомним, 11 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал создание фонда для реализации этого проекта и объявил об официальном старте сбора средств на фандрейзинговой платформе United24. «Должны защитить акватории наших морей и мирные города от запускающих с кораблей российских ракет. Морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, которые везут зерно для всего мира. Уверен, миллионы людей поддержат это важное направление обороны Украины», — подчеркнул президент Украины.
На первом этапе Украине требуется не менее 100 морских дронов. Стоимость одного катера-камикадзе украинского производства — 10 миллионов гривен. Как отмечает Минцифры в Telegram, в стоимость входит: дрон, оснащенный системой автопилотирования, видеоподсистемами, в том числе ночного видения, специальной связью, защищенной от воздействия враждебных средств РЭБ, резервными модулями связи и боевой частью. А также — наземная автономная станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных и несколько особых сюрпризов для наших врагов. «Морские дроны уже показали впечатляющий результат на фронте — атаковали российский флот в Севастополе и поразили три российских корабля. Это первая морская атака в истории, которая была совершена исключительно беспилотными средствами. Россия потеряла неоспоримое преимущество на воде», — говорится в сообщении Минцифры.
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Как отмечает украинский военный портал Defence Express, такие надводные беспилотники предназначены не только для ударов по враждебным движимым и неподвижным целям, но и для проведения разведки, сопровождения флота, конвоирования торговых судов и даже корректировки огня артиллерии. По его данным, длина такого дрона — 5,5 м; полный вес — до 1000 кг; боевая нагрузка — до 200 кг. Морской дрон может автономно «работать» до 60 часов и развивать скорость до 80 км/ч. Тем временем Черноморский флот России перестал патрулировать побережье Севастополя, демонстрируют сегодняшние спутниковые снимки. «Беспрецедентная ситуация. Боятся флота морских дронов», — отреагировал в Telegram военный журналист Андрей Цаплиенко.