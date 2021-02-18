Украина решила присвоить себе конструктора Сергея Королева и его достижения
В день рождения великого советского конструктора Сергея Королева 12 января президент Украины Владимир Зеленский назвал изобретателя именно украинским. В этот же день лидер Незалежной пригласил в город Житомир основателя компании SpaceX Илона Маска.
Напомним, что именно в Житомире, на родине Королева, находится большой Музей космонавтики, а в 2021 году исполнилось 114 лет со дня рождения конструктора. По мнению Илона Маска, Сергей Королев «был великолепным».
«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева», — написал в твиттере Зеленский.
Напомним, что именно под руководством Сергея Королева в СССР в 50-60-х годах прошлого века создали первую в стране межконтинентальную баллистическую ракеты, полетел в космос Юрий Гагарин и свершились многие другие великие события в советской космонавтике.