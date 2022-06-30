Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, — МИД

magictr | 30.06.2022 | Новости | Комментариев нет

Режим Асада признал независимость так называемых «днр» и «лнр».

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