Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, — МИД magictr | 30.06.2022 | Новости | Комментариев нет Режим Асада признал независимость так называемых «днр» и «лнр». Похожие записи На Киевщине прошли соревнования по хоккею (ФОТО) Комментариев нет | Сен 27, 2018 В Белой Церкви у водителя обнаружили рекордное содержание алкоголя в крови (ФОТО) Комментариев нет | Апр 8, 2019 АЛЕКСАНДР ГОРГАН ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН Комментариев нет | Янв 17, 2017 В Борисполе неизвестный ограбил медицинскую лабораторию Комментариев нет | Янв 16, 2018 Об авторе magictr