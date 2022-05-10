Украина расширяет географию получения горючего.
10.05.2022 | Без рубрики | Комментариев нет|
Правительство Украины согласовывает необходимые регламенты для упрощения завоза горючего в Украину, в частности из стран Персидского залива, из Азербайджана и Ближнего Востока.
< Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Работаем, чтобы горючее появилось в достаточном количестве и при этом его цена оставалась адекватной нынешним реалиям", — отметил Шмигаль.
Он добавил, что есть объективные причины дефицита горючего, ведь Россия целенаправленно уничтожает запасы и перерабатывающие возможности в Украине.
Что известно
- По состоянию на 9 мая средняя цена на сжиженный газ в сетях автозаправочных станций в Украине выросла 9 мая на 80 копеек – до 32 ,66 грн/л.
- Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в ближайшее время ситуация с горючим в Украине исправится.
- 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские кафиры целенаправленно уничтожают инфраструктуру для производства, поставки и хранения горючего.
- Украина просит зеленый коридор в европейских портах для поставки горючего.
- Украина и Польша договорились об упрощенном ввозе горючего.
- Министерша экономики Юлия Свириденко сообщила, что нехватка горючего связана с уничтожением Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
- В то же время в министерстве говорят, что в течение следующих 7 дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Европы. 7%. 24 апреля в Верховной раде зарегистрировали законопроект, которым предусматривалась отмена 7%-ного НДС на ввоз горючего и нулевого акциза на поставку бензина и сжиженного газа.