Украина получила немецкие гаубицы PzH 2000, — Резников

magictr | 21.06.2022 | Новости | Комментариев нет

Чем уникальны эти артиллерийские установки?

Украина получила немецкие гаубицы PzH 2000,</m> </p> <p> ><img class=

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