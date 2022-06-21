Украина получила немецкие гаубицы PzH 2000, — Резников magictr | 21.06.2022 | Новости | Комментариев нет Чем уникальны эти артиллерийские установки? Похожие записи Львов не доволен обещаниями про уборку свалки Комментариев нет | Июл 11, 2016 Сергей Нагорняк (депутат Вишневого городского совета): В рейдера-застройщика настоящие только «тітушки» Комментариев нет | Май 18, 2018 Бориспольские патрульные выявили поддельное водительское удостоверение Комментариев нет | Мар 26, 2019 Киевщина помнит: жизнь и смерть білоцерківчанина, бойца 81-й отдельной аэромобильной бригады Андрея Попова Комментариев нет | Июн 26, 2018 Об авторе magictr