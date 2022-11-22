Украина получила 2,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи ЕС, — Минфин
На что пойдут деньги?
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Событие: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что ЕС выделил Украине еще 2,5 миллиарда евро. Об этом она написала в Twitter.
Детали и комментарии: «ЕК выделяет Украине еще 2,5 миллиарда евро. Планируем 18 миллиардов евро на 2023 год с регулярным выделением средств. Для срочного ремонта и быстрого восстановления, что приводит к успешной реконструкции. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно», — заверила Урсула фон дер Ляен.
Минфин подтвердил, что сегодня, 22 ноября, Украина получила второй транш на сумму 2,5 млрд. евро в рамках восьмой программы макрофинансовой помощи ЕС. Общее планируемое финансирование по данной программе составляет 5 млрд евро. «Мы искренне благодарны Европейскому Союзу за предоставленную Украине финансовую поддержку. Полученные средства в значительной степени помогут обеспечить неотложные расходы государственного бюджета и поддержать экономическую стабильность в государстве», — отметил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, общая сумма предоставленной Украине макрофинансовой помощи ЕС, начиная с 24 февраля, составляет 6,7 млрд евро. Предполагается, что последний транш (500 млн. евро) в рамках этой программы Украина получит до конца этого года. Напомним, 18 октября ЕС перечислил нашей стране первые 2 млрд евро.
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Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ожидает одобрения помощи в размере 18 миллиардов евро в начале декабря, чтобы Украина смогла получить первый транш на срочные нужды уже в январе. «Что касается 2023 года, то наша цель состоит в том, чтобы покрыть значительную часть финансового дефицита Украины. В частности, мы планируем это сделать с помощью инструмента, который называем макрофинансовая помощь плюс. В рамках этой помощи будет предоставлено до 18 млрд евро в виде очень льготных ссуд в течение следующего года», — отметил Домбровскис на совместном с премьер-министром Денисом Шмыгалем брифинге в Киеве. Он отметил, что финансовая поддержка предполагает определенные условия, которые должен выполнить Киев. Речь идет о шагах, направленных на усиление правовластия, надлежащего управления и борьбы с мошенничеством и коррупцией. Сторонам нужно будет подписать меморандум о взаимопонимании. Вице-президент Еврокомиссии добавил, что после Брюссель ожидает окончательное одобрение программы законодателем ЕС. По его словам, с начала полномасштабного вторжения ЕС и европейские финансовые учреждения предоставили Украине 19,7 миллиарда евро для усиления экономической, социальной и финансовой устойчивости.
Напомним, 21 ноября ЕС выделил 14 миллионов евро на закупку школьных автобусов для украинских учебных заведений. Как сообщила президент Еврокомиссии в Twitter, Россия разрушила или повредила более 2800 учебных мероприятий по всей Украине. Но оставшиеся принимают учеников из отдаленных населенных пунктов, добраться из которых долго и часто опасно. Автобусы планируется передать в начале 2023 года. Еврокомиссия также берет на себя все расходы по доставке автобусов.