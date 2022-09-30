Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО, — Зеленский
Генсек Североатлантического Альянса готовит экстренное обращение.
Событие: Украина подает заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) в ускоренном порядке. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Подробности и комментарии:«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга.Это и есть Альянс.Де-факто.Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре.По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества.В ускоренном порядке.Мы знаем, что это возможно Мы видели, как в этом году Финляндия и Швеция начали присоединение к Альянсу без Плана действий по членству», — подчеркнул украинский президент. Глава государства отметил, что это нуждается в консенсусе всех членов Альянса. «Понимаем, что нужно выйти на такой консенсус. И поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности (Kyiv Security Compact), который разработан и представлен нашим партнерам», — ; заметил Владимир Зеленский.
Также президент проинформировал, что сегодня состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России, способствовавшим незаконной аннексии оккупированных украинских территорий. Владимир Зеленский обратился к нардепам Украины. По его словам, на следующем заседании ВРУ будет рассмотрен проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. «Прошу поддержать этот законопроект без промедлений», — попросил глава государства.
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В своем обращении президент подчеркнул, что Украина не будет проводить никаких переговоров с россией, пока президентом России является путин . «Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с россией, но уже с другим президентом России», — заявил Зеленский по итогам заседания СНБО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит со срочным заявлением в 19:00 по Киеву 30 сентября. Об этом сообщается на официальной странице Североатлантического Альянса. Ожидается, что главной темой станет Украина и попытка аннексии россией четырех регионов. Мероприятие будут транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО.