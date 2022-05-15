Украина победила на «Евровидении-2022»
Группа Kalush Orchestra покорила сердца зрителей и принесла третью в истории нашего государства победу на песенном конкурсе.
Фото: Reuters A A+ A++
Событие:Группа Kalush Orchestra заняла первое место на «Евровидении-2022». Наши музыканты получили 192 балла от жюри и 439 баллов от зрителей. Второе место досталось Великобритании, а третье – ; Испании.
Детали и комментарии: 14 мая в итальянском Турине состоялся финал 66-го «Евровидения», в котором соревновались представители 25-ти стран. Группа Kalush Orchestra выступила с песней «Stefania», которая стала хитом интернета и считается «саундтреком войны» в соцсетях. Ее используют в Instagram и TikTok для демонстрации взрывов и военных действий.
После выступления Kalush Orchestra призвал спасти Мариуполь и «Азовсталь».
«Я прошу всех вас: пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите «Азовстали» прямо сейчас!», – обратился основатель и фронтмен группы Олег Псюк со сцены.
После выступления Kalush Orchestra в интернете по всему миру увеличилось количество поисковых запросов по словам «Мариуполь» и «Азовсталь».
Вообще, политические высказывания на «Евровидении» запрещены. Но организатор конкурса — Европейский языковой союз — сообщил: «Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в этот момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер».
Традиционно результаты голосования объявляют в два этапа. Сначала свои оценки выставляют национальные жюри стран-участников, затем к ним добавляются голоса зрителей. Максимальное количество баллов –ndash; 12 –ndash; Украине подарили Польша, Молдова, Литва, Румыния, Латвия. Лидером по результатам голосования национальных жюри стала Великобритания. Музыкант Сэм Райдер с песней «Space man» набрал 283 балла. Украина заняла четвертую строчку. Но окончательный победитель конкурса определил голосование зрителей. Украина получила от зрителей 439 баллов, которые стали решающими для победы Kalush Orchestra.
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Президент Владимир Зеленский поблагодарил за победу Kalush Orchestra и всех, кто поддержал украинскую группу.
«В следующем году Украина будет принимать «Евровидение»! дня участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!», – написал он в Telegram.
Поздравила Украину с победой на песенном конкурсе Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
«Поздравляем KalushOrchestra и Украину с победой на «Евровидении». Сегодня вечером твоя песня покорила наше сердце. Мы празднуем вашу победу во всем мире. ЕС с вами», – написала она в Twitter.
Напомним, Украина уже дважды побеждала на песенном конкурсе «Евровидение». Впервые победу для нашего государства одержала Руслана Лыжичко с песней «Дикие пляски» в 2004 году. После этого в 2016 году победила украинская певица Джамала с песней «1944».
Россия в этом году участия в конкурсе не принимала из-за войны, развязанной в Украине.