Украина переходит на учет газа в киловатт-часах

magictr | 16.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Украина переходит на учет газа в&nbsp ;киловатт-часах

Потребители и в дальнейшем будут ежемесячно передавать показы счетчика в кубических метрах. Фото: Киевгаз

С 1 мая 2022 года Украина переходит на учет газа в единицах энергии. С этого момента потребителям начнут поступать новые платежи.

Благодаря принятому Верховной Радой законопроекту 2553 приемка-передача природного газа будет осуществляться не в метрах кубических, а в киловатт-часах.

Напомним, киевляне утепляют свои дома и экономят на теплопотреблении значительные средства.

Оксана КОШЕВА

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