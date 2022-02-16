Украина переходит на учет газа в киловатт-часах
16.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Потребители и в дальнейшем будут ежемесячно передавать показы счетчика в кубических метрах. Фото: Киевгаз
С 1 мая 2022 года Украина переходит на учет газа в единицах энергии. С этого момента потребителям начнут поступать новые платежи.
Благодаря принятому Верховной Радой законопроекту 2553 приемка-передача природного газа будет осуществляться не в метрах кубических, а в киловатт-часах.
Напомним, киевляне утепляют свои дома и экономят на теплопотреблении значительные средства.
Оксана КОШЕВА