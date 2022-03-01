Украина направила обращение в ЮНЕСКО из-за угрозы для Софии Киевской
Министерство обороны Российской Федерации заявило о намерении бомбить объекты Службы безопасности Украины» в центре украинской столицы — городе Киеве.
Эти преступные намерения несут угрозу и людям, и святыням Киева. За несколько десятков метров от заявленной цели бомбардировки располагается Собор Святой Софии с мозаиками и фресками 11 века. Эта уникальная архитектурная достопримечательность включена в Список объектов Всемирного наследия. Любой вред или разрушение собора, нанесенные Россией, станут невосполнимой утратой для всего человечества. Об этом написал на своей странице в фейсбуке Министр культуры Александр Ткаченко.
«Уже направили письмо в ЮНЕСКО. Призываем мировое сообщество вмешаться в ситуацию и помочь нарушить молчание ЮНЕСКО, чтобы спасти Собор Святой Софии от угрозы уничтожения!»,— сообщил Александр Ткаченко.
Он объяснил, что россияне собираются уничтожить Софию Киевскую историю, пытаясь присвоить ее себе.
Агрессия Российской Федерации против Украины, продолжающаяся уже шестой день, уже повлекла за собой ряд военных преступлений — обстрелы детских учреждений, больниц, жилых массивов, других гражданских объектов Чернигова, Харькова, Киева и многих других городов. Среди них есть и достопримечательности культурного наследия. Так, во время наступления российских войск в поселке Иванков на Киевщине в воскресенье, 27 февраля, сгорело здание историко-краеведческого музея. В коллекции этого музея были работы известной украинской народной художницы Марии Приймаченко.
Также российские кафиры осквернили могилы Бабьего Яра — попав туда ракетами.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»