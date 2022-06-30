Украина начала экспорт электроэнергии в Европу: через несколько часов удалось заработать 10 миллионов гривен

magictr | 30.06.2022 | Новости | Комментариев нет

Заработал и «транспортный безвиз» с ЕС.

Украина начала экспорт электроэнергии в Европу: за несколько часов удалось заработать 10 миллионов /p> </p> <p><img class=

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