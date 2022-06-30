Украина начала экспорт электроэнергии в Европу: через несколько часов удалось заработать 10 миллионов гривен magictr | 30.06.2022 | Новости | Комментариев нет Заработал и «транспортный безвиз» с ЕС. Похожие записи Стены Бориспольской ЦРБ украсили сказочными персонажами (ВИДЕО) Комментариев нет | Окт 8, 2017 В Бориспольской колонии нарушают права осужденных Комментариев нет | Ноя 7, 2018 Объект «Укрытие-2» на Чернобыльской АЭС введен в эксплуатацию — ДАБИ Комментариев нет | Янв 17, 2018 Под Киевом на взятке взяли председателя сельсовета Комментариев нет | Ноя 16, 2017 Об авторе magictr