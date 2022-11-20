Украина может деоккупировать Крым уже в начале зимы, а война закончится в мае, – Минобороны
Хотя российская армия сбежала из Херсона, Дмитрий Медведев все еще продолжает «брать» Киев.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие: ВСУ смогут вернуть временно оккупированный Крым уже в начале этой зимы. А полностью война с Россией завершится к концу весны. Такие прогнозы в интервью Sky News дал замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.
Детали и комментарии: «Внутри общества в Украине есть решение, что мы идем до конца. Неважно, какой сценарий лежит на столе. Люди заплатили много крови, много усилий за то, чего мы уже достигли, и все знают, что любая задержка или замороженный конфликт – это лишь продолжение этой войны против существования Украины как нации, – заявил Гаврилов.
Комментируя перспективы мирных переговоров с Россией, замминистра обороны заявил, что они состоятся только после того, как войска РФ полностью покинут территорию Украины, в том числе аннексированный Крым и оккупированную часть Донбасса.
Сигнал к предстоящей военной кампании на Крымскому полуострову дал и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В интервью изданию Politico он отметил, что украинские защитники постепенно освобождают оккупированные территории от российских захватчиков. Деокупация ждет и Крым.
Фактически Ермак сигнализировал о предстоящей военной кампании в Крыму, полуострове, который Россия аннексировала в 2014 году, хотя точных сроков ее начала он не подтвердил. , – отметил глава Офиса президента.— Эта война продолжается. Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится».
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Тот факт, что в Украине не скрывают стремления вернуть временно оккупированный Крым, в том числе и военным путем, возмутил заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Поэтому он решил снова «взять» Киев, несмотря на то, что оккупанты изо дня в день теряют захваченные территории, например Херсон – ndash; единственный областной центр, который россияне смогли захватить с началом полномасштабного вторжения. И выдал новую порцию безумия.
«Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать», – написал в своем телеграмм-канале.
Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью AFP рассказал, какое оружие Украина нуждается для полной деоккупации.
«Нам еще нужно 150-200 танков, около 300 единиц бронетехники, сотня артиллерийских систем, 50- 70 реактивных систем залпового огня, включая грозные американские HIMARS, которых Украина уже имеет несколько единиц, а также 10-15 систем противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо, – сказал он и отметил необходимость американских ракет ATACMS, имеющих радиус действия 300 километров В настоящее время дальность вооружения, которое располагает Украиной, едва превышает 80 километров.По мнению Подоляка, такие ракеты приблизили бы конец войны, позволив Украине уничтожить крупные российские военные склады, расположенные глубоко в оккупированных районах, которые пока недоступны. Киеву не нужно атаковать военные цели на территории РФ.Война закончится, когда Украина возобновит контроль над своими границами и когда «Россия будет бояться Украины». /p>