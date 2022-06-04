Украина и россия провели обмен телами погибших военнослужащих
Процедура прошла по формуле «160 на 160».
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Событие: Украина и россия провели обмен телами погибших военнослужащих. Он состоялся на линии фронта в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.
Детали и комментарии:«В результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле «160 на 160», — отметили в сообщении. Операцию провели Минреинтеграции ТОТ, Главное управление разведки минобороны, СБУ, Ген Вооруженные силы Украины и другие силовые структуры Первыми о проведении этого обмена сообщили прокремлевские российские медиа.
Отметим, что россия в большинстве своем отказывается забирать тела своих солдат, а на оккупированных территориях даже не всегда хоронят погибших. Как сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, после обнародования данных о телах погибших под завалами домов кафиры начали сносить здания без разбора завалов. «Первые дома по проспекту Единства 56-60 по усиленной охране с привлечением «государственных волонтеров» снесены. Россияне уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах», – говорится в сообщении.
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По словам Андрющенко, информацию о новых телах погибших невозможно получить потому, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района. Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне.
Добавим, что на Киевщине до сих пор находят тела замученных украинцев. Об этом сообщает Министерство внутренних дел. «По состоянию на сейчас эксгумировали уже более 1300 тел мирных жителей. После проведения следственных действий на месте захоронений их направили в морги, где провели судебно-медицинские экспертизы. При этом лица более двух сотен погибших не установлены», — говорится в сообщении.