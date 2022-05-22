«Украина — это лицо Европы». Президент Польши выступил с исторической речью в Раде
Анджей Дуда пообещал сделать все, чтобы наша страна стала членом ЕС.
Фото из сообщения Галины Васильченко в Facebook A A+ A++
Событие: Сегодня, 22 мая, Украину посетил президент соседней Польши Анджей Дуда и выступил в Раде. Депутаты встречали президента овациями, благодаря за искреннюю поддержку и помощь, которую Польша оказывает украинскому народу.
Детали и комментарии: Анджей Дуда стал первым иностранным лидером, лично выступившим в парламенте Украины после полномасштабного вторжения россии. Президент Польши начал свое выступление словами украинского гимна: «Еще не умерла Украина ни слава, ни воля, еще нам, братия-украинцы, улыбнется судьба». Он подчеркнул, что Украина – mdash; это защитник большой европейской семьи. «Я не успокоюсь, пока Украина не станет полноправным членом ЕС, ведь Украина – это лицо Европы! Никакие зверства не заставят украинцев опуститься на колени», — сказал президент Польши. Дуда также цитировал Франко «о духе, что тело рвет в бой», благодарил Вооруженные силы Украины за защиту Европы, заявив, что героическая оборона Мариуполя навсегда войдет в историю. Он отметил: после содеянного Россией в Буче, Бородянке, Мариуполе, никто не может иметь с ней никаких дел. По словам Дуды, россия должна заплатить за то, что разрушает. Депутаты неоднократно прерывали его выступление овациями, а слова, которые Польша поддерживает украинскую борьбу против агрессора и приютила наших детей, встретили возгласами «браво». «Вы — украинцы. Вы — не беженцы. Вы — наши гости», — подчеркнул Дуда, добавив, что никто не сможет нарушить наше единство — «ни враждебно настроенные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении».
В парламенте также присутствовал глава украинского государства. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуди и всю Польшу за то, что Украине оказывается военная и братская помощь. Он говорил о построении новой украинско-польской истории на фоне вторжения, где все противоречия между нашими народами остались в прошлом. Украинский президент сообщил, что Польша приняла решение приравнять украинских беженцев в правах с гражданами Польши. «Учитывая, что речь идет о 2-3 миллионах граждан, это далеко не символический жест со стороны братской Польши. Правда, президент Украины несколько раз подчеркнул, что украинцы будут находиться на территории Польши временно. Вместе с тем, по мнению нашего президента, такой величественный и сложный жест в сторону украинцев заслуживает больше, чем слова благодарности. Поэтому Украина путем принятия отдельного закона введет зеркальные правила для граждан Польши», — написал в Facebook нардеп Богдан Яременко.
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Постоянная представительница парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря уже сообщила в Telegram, что Зеленский гражданин в Украине.