Украина атакована агрессором. Мы должны выстоять, — Виталий Кличко
Виталий Кличко
Сегодня ночью в многих городах Украины слышны глухие взрывы. Россия атаковала. Мэр столицы Виталий Кличко обратился к киевлянам.
«Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. Держите наготове «тревожный чемодан». Документы, необходимые минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища. Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать функционирование города. Держимся! Мы должны выстоять!» — написал Виталий Кличко в телеграмме.
Редакция «Вечернего Киева» будет сообщать читателям оперативную и проверенную информацию.
Мэр Киева вчера поздно вечером, на срочном брифинге, рассказал об основных решениях оперативного штаба города в связи с введением с 00.00 часов 24 февраля чрезвычайного положения в Украине.
На городском штабе решили усилить режим въезда и выезда в город, ввести охрану объектов критической инфраструктуры и органов государственной власти, дополнительное патрулирование и охрану общественных объектов.
Наземный транспорт и метро работает в обычном режиме.
Школы сегодня будут работать дистанционно.
Наталья МАРКОВ , «Вечерний Киев»